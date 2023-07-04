https://uz.sputniknews.ru/20230704/afganistan-jenschiny-salon-krasoty-zapret-36537728.html

В Афганистане запретили салоны красоты для женщин

В Афганистане запретили салоны красоты для женщин

Ранее женщинам запретили посещать занятия в высших учебных заведениях.

2023-07-04T16:35+0500

2023-07-04T16:35+0500

2023-07-04T16:48+0500

в мире

афганистан

запрет

женщины

салон красоты для женщин

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Сформированное "Талибаном"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) правительство Афганистана ввело запрет на работу салонов красоты в Кабуле и других провинциях, говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Об этом сообщает РИА Новости.Собственницы некоторых заведений сообщили агентству, что на сегодняшний день работа женщин в салонах красоты – единственный способ обеспечить семьи.Власти Афганистана должны создать рабочие места для мужчин, чтобы женщинам не приходилось работать. "Если создать возможности для работы мужчин, мы не будем даже выходить из дома", — считает владелица другого салона.Некоторые жители Кабула считают, что у женщин также есть право работать, и государство должно приложить усилия, чтобы обеспечить их участие в экономической деятельности страны.В свою очередь представитель муниципалитета Кабула заявил, что не обладает точной информацией по этому поводу.В январе телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, однако глава политофиса Сухель Шахин сказал, что эта информация недостоверная. С момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"* права женщин в этой стране существенно ограничили, в частности, недавно им запретили посещать занятия в вузах.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.Ранее Сергей Лавров рассказал, чего ждут от Афганистана.

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в мире афганистан женщины запрет салон красоты для женщин