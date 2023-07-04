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https://uz.sputniknews.ru/20230704/novaya-moskva-bespilotniki-unichtojeniye-36517257.html
В Новой Москве сбили два беспилотника
В Новой Москве сбили два беспилотника
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.
2023-07-04T11:58+0500
2023-07-04T11:58+0500
россия
новая москва
беспилотник
происшествия
в мире
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Также он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов.
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россия новая москва беспилотник происшествия в мире
россия новая москва беспилотник происшествия в мире

В Новой Москве сбили два беспилотника

11:58 04.07.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной. Архивное фото
Здание Министерства Обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле", — рассказал собеседник агентства.
Также он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов.
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