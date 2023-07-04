https://uz.sputniknews.ru/20230704/novaya-moskva-bespilotniki-unichtojeniye-36517257.html
В Новой Москве сбили два беспилотника
В Новой Москве сбили два беспилотника
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.
2023-07-04T11:58+0500
2023-07-04T11:58+0500
2023-07-04T11:58+0500
россия
новая москва
беспилотник
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/18/36262994_0:0:3422:1924_1920x0_80_0_0_c369bbd36b49e0baa391be4157557010.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Также он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/18/36262994_447:0:2844:1798_1920x0_80_0_0_545cadb7691f74068f4403d5cbf27542.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия новая москва беспилотник происшествия в мире
россия новая москва беспилотник происшествия в мире
В Новой Москве сбили два беспилотника
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экстренные службы.
"Около населенного пункта Валуево в Новой Москве сбито два БПЛА, они упали в чистом поле", — рассказал собеседник агентства.
Также он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.