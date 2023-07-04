https://uz.sputniknews.ru/20230704/novaya-moskva-bespilotniki-unichtojeniye-36517257.html

В Новой Москве сбили два беспилотника

В Новой Москве сбили два беспилотника

В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два дрона, пострадавших и разрушений нет.

2023-07-04T11:58+0500

2023-07-04T11:58+0500

2023-07-04T11:58+0500

россия

новая москва

беспилотник

происшествия

в мире

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В районе поселка Валуево в Новой Москве сбили два беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Также он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Ранее Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов.

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