https://uz.sputniknews.ru/20230704/rossiya-iskander-udar-vsu-most-xerson-oblast-zelenskiy-36524555.html
Зеленскому сообщили тревожные новости
Зеленскому сообщили тревожные новости
СМИ: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста показал критическую уязвимость украинской армии.
2023-07-04T13:07+0500
2023-07-04T13:07+0500
2023-07-04T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Удары ракетами "Искандер" (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов — ОТРК) по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine.Об этом сообщает РИА Новости.Авторы статьи со ссылкой на сообщение Минобороны напомнили, что "Искандеры" использовали в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона" причастных к истязаниям российских военных.Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.Ранее пользователей Сети шокировало новое заявление Зеленского о Крыме.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире россия вооруженные силы безопасность всу украина
в мире россия вооруженные силы безопасность всу украина
Зеленскому сообщили тревожные новости
13:07 04.07.2023 (обновлено: 13:11 04.07.2023)
СМИ: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста показал критическую уязвимость украинской армии.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Удары ракетами "Искандер" (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов — ОТРК) по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Использование "Искандер-М" говорит о важности контроля над этим мостом. Особенную цель представляли собой именно 30 уничтоженных военных", — указано в публикации.
Авторы статьи со ссылкой на сообщение Минобороны напомнили, что "Искандеры" использовали в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона" причастных к истязаниям российских военных.
Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.
Ранее пользователей Сети шокировало новое заявление Зеленского о Крыме.