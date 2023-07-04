https://uz.sputniknews.ru/20230704/rossiya-iskander-udar-vsu-most-xerson-oblast-zelenskiy-36524555.html

Зеленскому сообщили тревожные новости

Зеленскому сообщили тревожные новости

СМИ: удар "Искандера" по ВСУ у Антоновского моста показал критическую уязвимость украинской армии.

2023-07-04T13:07+0500

2023-07-04T13:07+0500

2023-07-04T13:11+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Удары ракетами "Искандер" (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов — ОТРК) по скоплению украинских военных у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ, пишет американский портал Military Watch Magazine.Об этом сообщает РИА Новости.Авторы статьи со ссылкой на сообщение Минобороны напомнили, что "Искандеры" использовали в апреле для ликвидации наемников из "Грузинского легиона" причастных к истязаниям российских военных.Об уничтожении украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, рассказало накануне военное ведомство.Ранее пользователей Сети шокировало новое заявление Зеленского о Крыме.

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