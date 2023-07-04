https://uz.sputniknews.ru/20230704/zelenskiy-krym-zayavleniye-polzovateli-set-vozmuscheniye-36515783.html
Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter высмеяли планы президента Украины вернуть Крым.
2023-07-04T10:45+0500
2023-07-04T10:45+0500
2023-07-04T10:49+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пользователи Twitter раскритиковали очередную попытку президента Украины Владимира Зеленского претендовать на Крым, сообщает РИА Новости.Ранее глава киевского режима заявил, что не отказывается от планов вернуть полуостров, несмотря на проблемы с контрнаступлением. "Сегодня Украина без Крыма, а если это будет продолжаться, то Украина может остаться без народа", — прогнозирует другой."Этот парень живет в своем воображаемом мире", — отметили в комментариях.По мнению комментаторов, Зеленскому нужно остановиться. Ранее Зеленскому резко ответили в конгрессе США.
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в мире сша украина владимир зеленский нато twitter
в мире сша украина владимир зеленский нато twitter
Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети
10:45 04.07.2023 (обновлено: 10:49 04.07.2023)
Пользователи Twitter высмеяли планы президента Украины вернуть Крым.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Пользователи Twitter раскритиковали очередную попытку президента Украины Владимира Зеленского претендовать на Крым, сообщает РИА Новости.
Ранее глава киевского режима заявил, что не отказывается от планов вернуть полуостров, несмотря на проблемы с контрнаступлением.
"Крым никогда не будет в составе Украины", — написал один из комментаторов.
"Сегодня Украина без Крыма, а если это будет продолжаться, то Украина может остаться без народа", — прогнозирует другой.
"Он втягивает НАТО, и его никто не останавливает", — указал третий.
"Этот парень живет в своем воображаемом мире", — отметили в комментариях.
"Он может повторить это еще тысячу раз, ничего не изменится", — уверен еще один пользователь.
По мнению комментаторов, Зеленскому нужно остановиться.