https://uz.sputniknews.ru/20230704/zelenskiy-krym-zayavleniye-polzovateli-set-vozmuscheniye-36515783.html

Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter высмеяли планы президента Украины вернуть Крым.

2023-07-04T10:45+0500

2023-07-04T10:45+0500

2023-07-04T10:49+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Пользователи Twitter раскритиковали очередную попытку президента Украины Владимира Зеленского претендовать на Крым, сообщает РИА Новости.Ранее глава киевского режима заявил, что не отказывается от планов вернуть полуостров, несмотря на проблемы с контрнаступлением. "Сегодня Украина без Крыма, а если это будет продолжаться, то Украина может остаться без народа", — прогнозирует другой."Этот парень живет в своем воображаемом мире", — отметили в комментариях.По мнению комментаторов, Зеленскому нужно остановиться. Ранее Зеленскому резко ответили в конгрессе США.

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в мире сша украина владимир зеленский нато twitter