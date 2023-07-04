https://uz.sputniknews.ru/20230704/shavkat-mirziyoyev-primet-uchastiye-sammit-shos-36510806.html

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС

Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС

Участники саммита рассмотрят вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС, расширения и совершенствования деятельности организации

2023-07-04T08:16+0500

2023-07-04T08:16+0500

2023-07-04T09:27+0500

узбекистан

шос

саммит

индия

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

нарендра моди

видеоконференцсвязь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди сегодня примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Предусматривается, что по итогам встречи главы государств ШОС примут ряд решений в области экономического взаимодействия, цифровой трансформации, обеспечения региональной безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере и других приоритетных направлениях.

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