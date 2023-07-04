https://uz.sputniknews.ru/20230704/shavkat-mirziyoyev-primet-uchastiye-sammit-shos-36510806.html
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС
Участники саммита рассмотрят вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС, расширения и совершенствования деятельности организации
2023-07-04T08:16+0500
2023-07-04T08:16+0500
2023-07-04T09:27+0500
узбекистан
шос
саммит
индия
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
нарендра моди
видеоконференцсвязь
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди сегодня примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Предусматривается, что по итогам встречи главы государств ШОС примут ряд решений в области экономического взаимодействия, цифровой трансформации, обеспечения региональной безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере и других приоритетных направлениях.
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узбекистан индия шос саммит президент шавкат мирзиёев премьер-министр нарендра моди многоплановое сотрудничество экономика цифровая трансформация региональная безопасность культура
узбекистан индия шос саммит президент шавкат мирзиёев премьер-министр нарендра моди многоплановое сотрудничество экономика цифровая трансформация региональная безопасность культура
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС
08:16 04.07.2023 (обновлено: 09:27 04.07.2023)
Участники саммита рассмотрят вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС, расширения и совершенствования деятельности организации.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди сегодня примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
"В соответствии с повесткой дня саммита будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках ШОС, расширения и совершенствования деятельности Организации", — говорится в сообщении пресс-службы.
Предусматривается, что по итогам встречи главы государств ШОС примут ряд решений в области экономического взаимодействия, цифровой трансформации, обеспечения региональной безопасности, а также в культурно-гуманитарной сфере и других приоритетных направлениях.