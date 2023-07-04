https://uz.sputniknews.ru/20230704/shri-lanka-plan-import-uzbekistan-koja-vystavka-kitay-peregovory-36527802.html

Что Шри-Ланка планирует импортировать из Узбекистана

Что Шри-Ланка планирует импортировать из Узбекистана

Ассоциация производителей кожи и обуви этой страны намерена наладить поставки из республики готовой кожи, обуви и кожгалантереи. В ближайшее время стороны подпишут соответствующее соглашение.

2023-07-04T14:12+0500

2023-07-04T14:12+0500

2023-07-04T14:12+0500

экономика

китай

узбекистан

шри-ланка

узчармсаноат

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Вопросы поставок готовой кожи, обуви и кожгалантереи из Узбекистана в Шри-Ланку, обсудили в ходе 26-й Китайской международной выставки кожи, обувных материалов и обувного оборудования в китайском Вэньчжоу, сообщает Ассоциация “Узчармсаноат”.В свою очередь, Ассоциация “Узчармсаноат” договорилась о сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом инновационных проектов. Речь шла о создании на основе корейской модели совместной программы подготовки и переподготовки кадров для инновационных разработок в кожевенно-обувной отрасли.Стороны подписали предварительные соглашения и меморандумы о сотрудничестве.Ранее Sputnik сообщал о том, что кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны.

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