https://uz.sputniknews.ru/20230704/shri-lanka-plan-import-uzbekistan-koja-vystavka-kitay-peregovory-36527802.html
Что Шри-Ланка планирует импортировать из Узбекистана
Что Шри-Ланка планирует импортировать из Узбекистана
Ассоциация производителей кожи и обуви этой страны намерена наладить поставки из республики готовой кожи, обуви и кожгалантереи. В ближайшее время стороны подпишут соответствующее соглашение.
2023-07-04T14:12+0500
2023-07-04T14:12+0500
2023-07-04T14:12+0500
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китай
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шри-ланка
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Вопросы поставок готовой кожи, обуви и кожгалантереи из Узбекистана в Шри-Ланку, обсудили в ходе 26-й Китайской международной выставки кожи, обувных материалов и обувного оборудования в китайском Вэньчжоу, сообщает Ассоциация “Узчармсаноат”.В свою очередь, Ассоциация “Узчармсаноат” договорилась о сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом инновационных проектов. Речь шла о создании на основе корейской модели совместной программы подготовки и переподготовки кадров для инновационных разработок в кожевенно-обувной отрасли.Стороны подписали предварительные соглашения и меморандумы о сотрудничестве.Ранее Sputnik сообщал о том, что кожу из Узбекистана будут использовать всемирно известные автоконцерны.
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экономика китай узбекистан шри-ланка узчармсаноат сотрудничество
экономика китай узбекистан шри-ланка узчармсаноат сотрудничество
Что Шри-Ланка планирует импортировать из Узбекистана
Ассоциация производителей кожи и обуви этой страны намерена наладить поставки из республики готовой кожи, обуви и кожгалантереи. В ближайшее время стороны подпишут соответствующее соглашение.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Вопросы поставок готовой кожи, обуви и кожгалантереи из Узбекистана в Шри-Ланку, обсудили в ходе 26-й Китайской международной выставки кожи, обувных материалов и обувного оборудования в китайском Вэньчжоу, сообщает Ассоциация “Узчармсаноат”.
"В ходе встречи партнерам был представлен производственный потенциал отрасли и образцы продукции. В итоге шри-ланкийская сторона объявила, что в ближайшее время подпишет соглашение о сотрудничестве по экспорту готовой продукции, произведенной в Узбекистане", — говорится в сообщении.
В свою очередь, Ассоциация “Узчармсаноат” договорилась о сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом инновационных проектов. Речь шла о создании на основе корейской модели совместной программы подготовки и переподготовки кадров для инновационных разработок в кожевенно-обувной отрасли.
“Также отечественное предприятие San+One провело переговоры с марокканской компанией о поставках обуви. Партнеры высоко оценили качество продукции от узбекского производителя и отметили, что посетят Узбекистан с целью налаживания сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Стороны подписали предварительные соглашения и меморандумы о сотрудничестве.