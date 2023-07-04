https://uz.sputniknews.ru/20230704/tashoblast-yangiyul-vybros-musor-nezakonno-narushitel-shtraf-36512980.html

В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте — его нашли и оштрафовали

В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте — его нашли и оштрафовали

Нарушителя задержали в городе Янгиюле столичной области. Он заплатит штраф в размере 330 тыс. сумов ($29).

2023-07-04T09:44+0500

2023-07-04T09:44+0500

2023-07-04T09:44+0500

узбекистан

мусор

экология

штраф

правонарушение

камера

видеонаблюдение

ташкентская область

общество

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В городе Янгиюль Ташкентской области на территории махалли “Янгибог” мужчина выбросил мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии.Это правонарушение попало в камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга данного ведомства.После чего установили личность гражданина и в отношении его составили протокол по ч. 1 ст. 91 Административного кодекса РУз. Нарушителя оштрафовали на 330 000 сумов ($29).Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата напомнило о равной ответственности граждан за сохранение окружающей среды.Ранее аналогичное правонарушение зафиксировали в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

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