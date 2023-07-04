https://uz.sputniknews.ru/20230704/tashoblast-yangiyul-vybros-musor-nezakonno-narushitel-shtraf-36512980.html
В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте — его нашли и оштрафовали
В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте — его нашли и оштрафовали
Нарушителя задержали в городе Янгиюле столичной области. Он заплатит штраф в размере 330 тыс. сумов ($29).
2023-07-04T09:44+0500
2023-07-04T09:44+0500
2023-07-04T09:44+0500
узбекистан
мусор
экология
штраф
правонарушение
камера
видеонаблюдение
ташкентская область
общество
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В городе Янгиюль Ташкентской области на территории махалли “Янгибог” мужчина выбросил мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии.Это правонарушение попало в камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга данного ведомства.После чего установили личность гражданина и в отношении его составили протокол по ч. 1 ст. 91 Административного кодекса РУз. Нарушителя оштрафовали на 330 000 сумов ($29).Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата напомнило о равной ответственности граждан за сохранение окружающей среды.Ранее аналогичное правонарушение зафиксировали в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
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узбекистан мусор экология штраф правонарушение камера видеонаблюдение ташкентская область общество
узбекистан мусор экология штраф правонарушение камера видеонаблюдение ташкентская область общество
В Ташобласти мужчина выбросил мусор в неположенном месте — его нашли и оштрафовали
Нарушителя задержали в городе Янгиюле столичной области. Он заплатит штраф в размере 330 тыс. сумов ($29).
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik
. В городе Янгиюль Ташкентской области на территории махалли “Янгибог” мужчина выбросил мусор в неположенном месте, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Это правонарушение попало в камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга данного ведомства.
После чего установили личность гражданина и в отношении его составили протокол по ч. 1 ст. 91 Административного кодекса РУз. Нарушителя оштрафовали на 330 000 сумов ($29).
Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата напомнило о равной ответственности граждан за сохранение окружающей среды.
Ранее аналогичное правонарушение
зафиксировали в Бостанлыкском районе Ташкентской области.