https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-borba-pytki-obucheniye-kursy-prava-cheloveka-36548767.html
В Узбекистане для борьбы с пытками используют международный опыт
В Узбекистане для борьбы с пытками используют международный опыт
Национальный центр по правам человека совместно с Генпрокуратурой и МВД с февраля текущего года организуют в регионах республики краткосрочные учебные курсы. Их слушателями стали уже 350 сотрудников правоохранительных органов.
2023-07-04T18:25+0500
2023-07-04T18:25+0500
2023-07-04T18:25+0500
узбекистан
права человека
пытки
борьба
обучение
подготовительные курсы
общество
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ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. С февраля 2023 года в Узбекистане проводят краткосрочные учебные курсы “Противодействие пыткам: международная практика и национальный опыт”, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.В числе организаторов также Генпрокуратура и МВД.Таким образом реализуют Постановление президента, которым утверждена Национальная программа образования в области прав человека в республике.Согласно плану, обучение уже прошло в Ферганской, Бухарской, Ташкентской, Сурхандарьинской, Андижанской и Наманганской областях. Слушатели — специалисты органов внутренних дел, прокуратуры, дознания, следствия и пенитенциарных учреждений изучили международную практику и национальный опыт борьбы с пытками.Помимо докладов и презентаций, им демонстрируют видеоролики по истории прав человека, подготовленные Институтом государства и права и Академией МВД.
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узбекистан права человека пытки борьба подготовительные курсы обучение общество
узбекистан права человека пытки борьба подготовительные курсы обучение общество
В Узбекистане для борьбы с пытками используют международный опыт
Национальный центр по правам человека совместно с Генпрокуратурой и МВД с февраля текущего года организует в регионах республики краткосрочные учебные курсы. Их слушателями стали уже 350 сотрудников правоохранительных органов.
ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. С февраля 2023 года в Узбекистане проводят краткосрочные учебные курсы “Противодействие пыткам: международная практика и национальный опыт”, сообщает пресс-служба Национального центра по правам человека.
В числе организаторов также Генпрокуратура и МВД.
Таким образом реализуют Постановление
президента, которым утверждена Национальная программа образования в области прав человека в республике.
Согласно плану, обучение уже прошло в Ферганской, Бухарской, Ташкентской, Сурхандарьинской, Андижанской и Наманганской областях. Слушатели — специалисты органов внутренних дел, прокуратуры, дознания, следствия и пенитенциарных учреждений изучили международную практику и национальный опыт борьбы с пытками.
Помимо докладов и презентаций, им демонстрируют видеоролики по истории прав человека, подготовленные Институтом государства и права и Академией МВД.