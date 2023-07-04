https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-tashkentskaya-oblast-vyraschivaniye-samyy-dorogoy-yagoda-mirovoy-rynok-36517472.html

В Ташкентской области выращивают самую дорогую ягоду на мировом рынке

В Ташкентской области выращивают самую дорогую ягоду на мировом рынке

Как говорят эксперты, увеличение объемов ее производства принесет экономике Узбекистана только пользу

2023-07-04T11:32+0500

2023-07-04T11:32+0500

2023-07-04T11:56+0500

узбекистан

ташкентская область

экспорт

китай

гонконг

сингапур

экономика

малайзия

вьетнам

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Ташкентской области в одной из местных теплиц на 10 га по голландской технологии выращивают ценную ягоду — голубику, сообщает хокимият Ташкентской области.Так, в прошлом году предприятие экспортировало ягоду на $85 тыс.Сегодня голубика — это самая дорогая ягода на мировом рынке. Поэтому увеличение объемов ее производства принесет экономике Узбекистана только пользу, считают эксперты.Как отмечают в сообщении, особенно выгодно экспортировать голубику на рынки Китая, Гонконга, Сингапура, Малайзии, Вьетнама.Ранее мы рассказывали, какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть.

узбекистан

ташкентская область

гонконг

сингапур

малайзия

вьетнам

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узбекистан ташкентская область ценная ягода голубика экспорт производство теплица экономика мировой рынок