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https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-tashkentskaya-oblast-vyraschivaniye-samyy-dorogoy-yagoda-mirovoy-rynok-36517472.html
В Ташкентской области выращивают самую дорогую ягоду на мировом рынке
В Ташкентской области выращивают самую дорогую ягоду на мировом рынке
Как говорят эксперты, увеличение объемов ее производства принесет экономике Узбекистана только пользу
2023-07-04T11:32+0500
2023-07-04T11:56+0500
узбекистан
ташкентская область
экспорт
китай
гонконг
сингапур
экономика
малайзия
вьетнам
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Ташкентской области в одной из местных теплиц на 10 га по голландской технологии выращивают ценную ягоду — голубику, сообщает хокимият Ташкентской области.Так, в прошлом году предприятие экспортировало ягоду на $85 тыс.Сегодня голубика — это самая дорогая ягода на мировом рынке. Поэтому увеличение объемов ее производства принесет экономике Узбекистана только пользу, считают эксперты.Как отмечают в сообщении, особенно выгодно экспортировать голубику на рынки Китая, Гонконга, Сингапура, Малайзии, Вьетнама.Ранее мы рассказывали, какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть.
узбекистан
ташкентская область
гонконг
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малайзия
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узбекистан ташкентская область ценная ягода голубика экспорт производство теплица экономика мировой рынок
узбекистан ташкентская область ценная ягода голубика экспорт производство теплица экономика мировой рынок

В Ташкентской области выращивают самую дорогую ягоду на мировом рынке

11:32 04.07.2023 (обновлено: 11:56 04.07.2023)
© Sputnik / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГолубика
Голубика - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Егор Еремов
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Как говорят эксперты, увеличение объемов ее производства принесет экономике Узбекистана только пользу.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Ташкентской области в одной из местных теплиц на 10 га по голландской технологии выращивают ценную ягоду — голубику, сообщает хокимият Ташкентской области.
© Хокимият Ташкентской областиВ Ташкентской области на 10 га выращивают голубику
В Ташкентской области на 10 га выращивают голубику - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2023
В Ташкентской области на 10 га выращивают голубику
© Хокимият Ташкентской области
Так, в прошлом году предприятие экспортировало ягоду на $85 тыс.
Сегодня голубика — это самая дорогая ягода на мировом рынке. Поэтому увеличение объемов ее производства принесет экономике Узбекистана только пользу, считают эксперты.
Как отмечают в сообщении, особенно выгодно экспортировать голубику на рынки Китая, Гонконга, Сингапура, Малайзии, Вьетнама.
Ранее мы рассказывали, какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть.
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