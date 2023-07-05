https://uz.sputniknews.ru/20230705/bespilotniki-ataka-moskva-iyul-rossiya-mid-kommentariy-36558871.html

Как в МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву

Как в МИД России прокомментировали атаку дронов на Москву

Атаки беспилотников на объекты в Новой Москве и Подмосковье, утром 4 июля невозможны без поддержки, которую США и НАТО оказывают Украине.

2023-07-05T10:28+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи Киеву со стороны США и НАТО, заявил МИД России.Напомним, что во вторник Минобороны России сообщило, что противовоздушная оборона пресекла попытку украинских неонацистов провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области. Четыре дрона на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО, еще один аппарат был подавлен с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории Одинцовского района Московской области. Пострадавших и разрушений нет. Ранее Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов.

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