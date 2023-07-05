https://uz.sputniknews.ru/20230705/dnr-makeyevka-vsu-obstrel-bolnitsa-postradavshiye-36564526.html
ВСУ обстреляли больницу и дома в ДНР — 41 пострадавший, в том числе 2 детей
ВСУ обстреляли больницу и дома в ДНР — 41 пострадавший, в том числе 2 детей
Минувшей ночью украинские неонацисты ударили по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района города Макеевки в ДНР. Повреждены жилые дома, здания больницы, школы и детского сада.
2023-07-05T12:41+0500
2023-07-05T12:41+0500
2023-07-05T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Накануне украинские войска обстреляли город Макеевку. В результате обстрела пострадал 41 человек в том числе двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Владислава Ключарова.Повреждены дома, здания больницы, школы и детского сада. Также мэр города рассказал агентству, что из-за обстрела ВСУ погиб 62-летний мужчина.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тыс. человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Ранее российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком направлении.
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спецоперация в мире россия днр всу вооружение обстрел больница происшествия
спецоперация в мире россия днр всу вооружение обстрел больница происшествия
ВСУ обстреляли больницу и дома в ДНР — 41 пострадавший, в том числе 2 детей
12:41 05.07.2023 (обновлено: 12:54 05.07.2023)
Минувшей ночью украинская армия ударила по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района города Макеевки в ДНР. Повреждены дома, здания больницы, школы и детского сада.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik
. Накануне украинские войска обстреляли город Макеевку. В результате обстрела пострадал 41 человек в том числе двое детей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу администрации города Владислава Ключарова.
"На сегодняшнюю минуту это 41 человек, двое детей пострадали", — уточнил Ключаров.
Повреждены дома, здания больницы, школы и детского сада.
Также мэр города рассказал агентству, что из-за обстрела ВСУ погиб 62-летний мужчина.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тыс. человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.