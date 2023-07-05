https://uz.sputniknews.ru/20230705/rossiya-armiya-otrajeniye-ataka-vsu-yujnodonetsk-36556983.html
Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
В результате уничтожили два автомобиля и живую силу противника.
2023-07-05T09:43+0500
2023-07-05T09:43+0500
2023-07-05T09:56+0500
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военнослужащие РФ отбили атаки двух взводов и роты украинских войск на Южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, по его словам, артиллерийским огнем уничтожили пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.Помимо этого, на запорожском направлении артиллеристы ликвидировали две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки.Штурмовая и армейская авиация уничтожили украинские танки и БМП в районе Малой Токмачки и подавили огнем скопление живой силы в районе Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли сокрушительные удары по живой силе противника в районе Дорожнянки.В заключение начальник пресс-центра добавил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника"Валькирия", а стрелок-зенитчик из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса)"Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки.Ранее российские летчики уничтожили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом.
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спецоперация украина россия всу безопасность вооружение в мире вооруженные силы су-25
Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
09:43 05.07.2023 (обновлено: 09:56 05.07.2023)
В результате военнослужащие уничтожили два автомобиля и живую силу противника.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военнослужащие РФ отбили атаки двух взводов и роты украинских войск на Южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
Об этом сообщает РИА Новости.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до двух взводов противника севернее населенного пункта Урожайное. Уничтожены два автомобиля и живая сила националистов. Также отражена атака до роты противника в районе Макаровки", — рассказал Чехов.
Кроме того, по его словам, артиллерийским огнем уничтожили пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.
Помимо этого, на запорожском направлении артиллеристы ликвидировали две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки.
Штурмовая и армейская авиация уничтожили украинские танки и БМП в районе Малой Токмачки и подавили огнем скопление живой силы в районе Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли сокрушительные удары по живой силе противника в районе Дорожнянки.
В заключение начальник пресс-центра добавил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника"Валькирия", а стрелок-зенитчик из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса)"Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки.