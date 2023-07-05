https://uz.sputniknews.ru/20230705/rossiya-armiya-otrajeniye-ataka-vsu-yujnodonetsk-36556983.html

Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российская армия отразила атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

В результате уничтожили два автомобиля и живую силу противника.

2023-07-05T09:43+0500

2023-07-05T09:43+0500

2023-07-05T09:56+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Военнослужащие РФ отбили атаки двух взводов и роты украинских войск на Южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, по его словам, артиллерийским огнем уничтожили пикап с военными в районе Новомихайловки, а вертолеты армейской авиации поразили места скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.Помимо этого, на запорожском направлении артиллеристы ликвидировали две буксируемые гаубицы в районах Преображенки и Лукьяновского, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новоданиловки.Штурмовая и армейская авиация уничтожили украинские танки и БМП в районе Малой Токмачки и подавили огнем скопление живой силы в районе Пятихаток. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" нанесли сокрушительные удары по живой силе противника в районе Дорожнянки.В заключение начальник пресс-центра добавил, что средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника"Валькирия", а стрелок-зенитчик из ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса)"Верба" сбил самолет Су-25 ВСУ в районе севернее Нестерянки.Ранее российские летчики уничтожили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом.

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