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Российские летчики уничтожили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом
Российские летчики уничтожили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили управляемые авиационные бомбы.
2023-07-04T10:00+0500
2023-07-04T10:00+0500
2023-07-04T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту украинских войск на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Вооруженных сил России Александр Савчук.Об этом сообщает РИА Новости.Помимо этого, штурмовая и армейская авиация ВКС нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.Также за минувшие сутки на этом направлении экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" термобарическим снарядом уничтожил опорный пункт украинских националистов.По его словам, благодаря действиям артиллерии группировки "Центр", противник понес значительные потери в живой силе и технике.Ранее "Южная" группировка нанесла ракетные удары по ВСУ в трех направлениях.
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Российские летчики уничтожили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом
10:00 04.07.2023 (обновлено: 10:01 04.07.2023)
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 применили управляемые авиационные бомбы.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту украинских войск на Краснолиманском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Вооруженных сил России Александр Савчук.
Об этом сообщает РИА Новости.
"На Краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Центр", применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ", — заявил Савчук.
Помимо этого, штурмовая и армейская авиация ВКС нанесла ракетные удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.
Также за минувшие сутки на этом направлении экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" термобарическим снарядом уничтожил опорный пункт украинских националистов.
"В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества вскрыто перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — добавил начальник пресс-центра.
По его словам, благодаря действиям артиллерии группировки "Центр", противник понес значительные потери в живой силе и технике.