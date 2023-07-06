https://uz.sputniknews.ru/20230706/voyennyy-orkestr-uzbekistan-festival-astana-uchastiye-6-iyul-36594351.html

Военный оркестр Узбекистана выступит на фестивале в Астане

Военный оркестр Узбекистана выступит на фестивале в Астане

На фестиваль в столицу Казахстана съедутся военные оркестры из восьми стран.

2023-07-06T12:15+0500

2023-07-06T12:15+0500

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узбекистан

министерство обороны узбекистана

военный оркестр

фестиваль

участие

астана

казахстан

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Центральный военный оркестр Министерства обороны Узбекистана примет участие в первом военно-оркестровом фестивале “Астана — Караван культуры”, сообщает пресс-служба военного ведомства.Мероприятие пройдет сегодня, 6 июля, в столице Казахстана.В нем также участвуют музыкальные коллективы из Азербайджана, Индии, Китая, России, Казахстана, Турции и Японии.В Минобороны республики также отметили, что фестиваль военных оркестров призван продвигать идеи мира, сотрудничества и добрососедства.Ранее Sputnik сообщал о международном фестивале в Коканде, на который соберется тюркоязычная молодежь.

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