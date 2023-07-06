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https://uz.sputniknews.ru/20230706/voyennyy-orkestr-uzbekistan-festival-astana-uchastiye-6-iyul-36594351.html
Военный оркестр Узбекистана выступит на фестивале в Астане
Военный оркестр Узбекистана выступит на фестивале в Астане
На фестиваль в столицу Казахстана съедутся военные оркестры из восьми стран.
2023-07-06T12:15+0500
2023-07-06T14:04+0500
узбекистан
министерство обороны узбекистана
военный оркестр
фестиваль
участие
астана
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Центральный военный оркестр Министерства обороны Узбекистана примет участие в первом военно-оркестровом фестивале “Астана — Караван культуры”, сообщает пресс-служба военного ведомства.Мероприятие пройдет сегодня, 6 июля, в столице Казахстана.В нем также участвуют музыкальные коллективы из Азербайджана, Индии, Китая, России, Казахстана, Турции и Японии.В Минобороны республики также отметили, что фестиваль военных оркестров призван продвигать идеи мира, сотрудничества и добрососедства.Ранее Sputnik сообщал о международном фестивале в Коканде, на который соберется тюркоязычная молодежь.
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узбекистан министерство обороны узбекистана военный оркестр фестиваль участие астана казахстан
узбекистан министерство обороны узбекистана военный оркестр фестиваль участие астана казахстан

Военный оркестр Узбекистана выступит на фестивале в Астане

12:15 06.07.2023 (обновлено: 14:04 06.07.2023)
© Sputnik / Дильшода РахматоваВоенный оркестр. Архивное фото
Военный оркестр. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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На фестиваль в столицу Казахстана съедутся военные оркестры из восьми стран.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Центральный военный оркестр Министерства обороны Узбекистана примет участие в первом военно-оркестровом фестивале “Астана — Караван культуры”, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Мероприятие пройдет сегодня, 6 июля, в столице Казахстана.
В нем также участвуют музыкальные коллективы из Азербайджана, Индии, Китая, России, Казахстана, Турции и Японии.
В Минобороны республики также отметили, что фестиваль военных оркестров призван продвигать идеи мира, сотрудничества и добрососедства.
Ранее Sputnik сообщал о международном фестивале в Коканде, на который соберется тюркоязычная молодежь.
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