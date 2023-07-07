https://uz.sputniknews.ru/20230707/stalo-izvestno-uzbekistan-bolshye-vsego-arxeologicheskix-pamyatnikov-36619099.html
Стало известно, где в Узбекистане больше всего археологических памятников
Стало известно, где в Узбекистане больше всего археологических памятников
На 1 января 2023 года в Узбекистане насчитывается 8 тыс. 210 объектов материального культурного наследия
2023-07-07T11:30+0500
2023-07-07T11:30+0500
2023-07-07T11:55+0500
узбекистан
археологический памятник
памятник
кашкадарьинская область
общество
культурное наследие
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Больше всего археологических памятников в Кашкадарьинской области республики. Их там — 1 197, сообщает Агентство статистики.По состоянию на 1 января 2023 года общее количество объектов материального культурного наследия в Узбекистане составляет 8 210 ед., 4 797 из них — археологические памятники. Ранее Узбекистан и Китай обсудили новые возможности сотрудничества в сфере туризма. А в Турции презентовали туристический потенциал Узбекистана.
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узбекистан кашкадарьинская область археологический памятник культурное наследие
узбекистан кашкадарьинская область археологический памятник культурное наследие
Стало известно, где в Узбекистане больше всего археологических памятников
11:30 07.07.2023 (обновлено: 11:55 07.07.2023)
На 1 января 2023 года в Узбекистане насчитывается 8 тыс. 210 объектов материального культурного наследия.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. Больше всего археологических памятников в Кашкадарьинской области республики. Их там — 1 197, сообщает Агентство статистики
.
По состоянию на 1 января 2023 года общее количество объектов материального культурного наследия в Узбекистане составляет 8 210 ед., 4 797 из них — археологические памятники.