https://uz.sputniknews.ru/20230708/soglashenie-o-tamojennyx-predstavitelstvax-rossiya-uzbekistan-36655627.html

РФ может вскоре ратифицировать соглашение с Узбекистаном о таможенных представительствах

РФ может вскоре ратифицировать соглашение с Узбекистаном о таможенных представительствах

Соответствующий законопроект внес в Государственную Думу президент России Владимир Путин.

2023-07-08T19:26+0500

2023-07-08T19:26+0500

2023-07-08T19:27+0500

россия

узбекистан

соглашение

таможня

представительство

владимир путин

госдума рф

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном об открытии таможенных служб двух стран.Представительства таможенной службы будут выполнять следующие функции: представлять интересы таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывать содействие развитию таможенного сотрудничества между государствами, участвовать в мероприятиях по реализации международных договоров государств в области таможенного дела.Соглашение было подписано в Самарканде 2 декабря 2022 года.

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узбекистан россия соглашение об открытии таможенных представительств владимир путин внес законопроект госдума ратификация