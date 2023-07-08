https://uz.sputniknews.ru/20230708/soglashenie-o-tamojennyx-predstavitelstvax-rossiya-uzbekistan-36655627.html
РФ может вскоре ратифицировать соглашение с Узбекистаном о таможенных представительствах
РФ может вскоре ратифицировать соглашение с Узбекистаном о таможенных представительствах
Соответствующий законопроект внес в Государственную Думу президент России Владимир Путин.
2023-07-08T19:26+0500
2023-07-08T19:26+0500
2023-07-08T19:27+0500
россия
узбекистан
соглашение
таможня
представительство
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/19/15860015_0:262:2971:1933_1920x0_80_0_0_45cd30099ddb169e59350135ab29bfbc.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном об открытии таможенных служб двух стран.Представительства таможенной службы будут выполнять следующие функции: представлять интересы таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывать содействие развитию таможенного сотрудничества между государствами, участвовать в мероприятиях по реализации международных договоров государств в области таможенного дела.Соглашение было подписано в Самарканде 2 декабря 2022 года.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/19/15860015_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_23002c88aca3cf0cac0fefea3ec55e76.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия соглашение об открытии таможенных представительств владимир путин внес законопроект госдума ратификация
узбекистан россия соглашение об открытии таможенных представительств владимир путин внес законопроект госдума ратификация
РФ может вскоре ратифицировать соглашение с Узбекистаном о таможенных представительствах
19:26 08.07.2023 (обновлено: 19:27 08.07.2023)
Соответствующий законопроект внес в Государственную Думу президент России Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект
о ратификации соглашения с Узбекистаном об открытии таможенных служб двух стран.
"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Российской Федерации и Республики Узбекистан, подписанное в городе Самарканде 2 декабря 2022 года", - говорится в документе.
Представительства таможенной службы будут выполнять следующие функции: представлять интересы таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывать содействие развитию таможенного сотрудничества между государствами, участвовать в мероприятиях по реализации международных договоров государств в области таможенного дела.
Соглашение было подписано
в Самарканде 2 декабря 2022 года.