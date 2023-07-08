https://uz.sputniknews.ru/20230708/uzbekistan-vybory-izbirateli-priglashenie-36654815.html

"Каждому избирателю отправили приглашение" - замглавы ЦИК

"Каждому избирателю отправили приглашение" - замглавы ЦИК

Руководство Центральной избирательной комиссии Узбекистана проводит пресс-конференцию о подготовке к выборам президента.

2023-07-08T17:32+0500

2023-07-08T17:32+0500

2023-07-08T17:32+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

пресс-конференция

зайниддин низамходжаев

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Избиратели в Узбекистане получали листовки и СМС с приглашением на выборы, сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Бахром Кучкаров.Однако, если кто-то из граждан страны не получил такое приглашение, это не означает, что он не сможет принять участие в голосовании, уточнил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.По словам Низамходжаева, всего в стране зарегистрировано 19 млн 593 тыс. 838 избирателей.Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане

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