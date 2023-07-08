https://uz.sputniknews.ru/20230708/uzbekistan-vybory-izbirateli-priglashenie-36654815.html
"Каждому избирателю отправили приглашение" - замглавы ЦИК
"Каждому избирателю отправили приглашение" - замглавы ЦИК
Руководство Центральной избирательной комиссии Узбекистана проводит пресс-конференцию о подготовке к выборам президента.
2023-07-08T17:32+0500
2023-07-08T17:32+0500
2023-07-08T17:32+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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цик узбекистана
пресс-конференция
зайниддин низамходжаев
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Избиратели в Узбекистане получали листовки и СМС с приглашением на выборы, сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Бахром Кучкаров.Однако, если кто-то из граждан страны не получил такое приглашение, это не означает, что он не сможет принять участие в голосовании, уточнил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.По словам Низамходжаева, всего в стране зарегистрировано 19 млн 593 тыс. 838 избирателей.Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
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узбекистан выборы президента президентские голосование приглашение избирателей смс листовки информационные буклеты цик центральная избирательная комиссия зайниддин низамходжаев бахром кучкаров пресс-конференция
узбекистан выборы президента президентские голосование приглашение избирателей смс листовки информационные буклеты цик центральная избирательная комиссия зайниддин низамходжаев бахром кучкаров пресс-конференция
"Каждому избирателю отправили приглашение" - замглавы ЦИК
Руководство Центральной избирательной комиссии Узбекистана проводит пресс-конференцию о подготовке к выборам президента.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Избиратели в Узбекистане получали листовки и СМС с приглашением на выборы, сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Бахром Кучкаров.
"Каждому избирателю, выезжающему за границу, были вручены специальные уведомления о порядке голосования за границей на пограничных пунктах. Каждому избирателю также выдан информационный лист или "приглашение". Там подробно разъясняются порядок, время и место голосования на выборах. СМС-оповещения поступали и на мобильные телефоны", — заявил заместитель председателя Центризбиркома Бахром Кучкаров.
Однако, если кто-то из граждан страны не получил такое приглашение, это не означает, что он не сможет принять участие в голосовании, уточнил председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
"Приглашения с призывом к выборам разосланы во всех округах. Если какие-то семьи его не получили, это не значит, что они не смогут участвовать в выборах", - подчеркнул он.
По словам
Низамходжаева, всего в стране зарегистрировано 19 млн 593 тыс. 838 избирателей.
Избирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.