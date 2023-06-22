https://uz.sputniknews.ru/20230622/kak-budut-proxodit-dosrochnyye-prezidentskiye-vybory-uzbekistan-36213416.html
Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 9 июля 2023 года. Досрочное голосование по президентским выборам пройдет с 28 июня по 5 июля
2023-06-22T18:22+0500
2023-06-22T18:22+0500
2023-06-22T18:22+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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инфографика
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Участвовать в выборах имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Он заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. Урны для голосования будут опечатаны.На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.
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узбекистан президентские выборы 9 июля досрочное голосование избирательный бюллетень урны для голосования кандидаты народно-демократическая партия ндпу улугбек ильясович иноятов движение предпринимателей и деловых людей либерально-демократическая партия узлидеп шавкат миромонович мирзиёев социал-демократическая партия сдпу адолат робахон анваровна махмудова экологическая партия абдушукур худойкулович хамзаев предвыборная агитация 7 июня
узбекистан президентские выборы 9 июля досрочное голосование избирательный бюллетень урны для голосования кандидаты народно-демократическая партия ндпу улугбек ильясович иноятов движение предпринимателей и деловых людей либерально-демократическая партия узлидеп шавкат миромонович мирзиёев социал-демократическая партия сдпу адолат робахон анваровна махмудова экологическая партия абдушукур худойкулович хамзаев предвыборная агитация 7 июня
Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
Президентские выборы в Узбекистане состоятся 9 июля 2023 года. Досрочное голосование по президентским выборам пройдет с 28 июня по 5 июля.
Участвовать в выборах имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Он заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. Урны для голосования будут опечатаны.
На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.