https://uz.sputniknews.ru/20230708/tsik-tochnoe-chislo-izbirateley-v-uzbekistane-36654119.html

ЦИК назвал точное число избирателей в Узбекистане

ЦИК назвал точное число избирателей в Узбекистане

Председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев проводит пресс-конференцию в пресс-центре ЦИК.

2023-07-08T16:43+0500

2023-07-08T16:43+0500

2023-07-08T17:28+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Всего в электронном списке избирателей Узбекистана 19 млн 593 тыс. 838 граждан.Такую цифру на пресс-конференции озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.Ранее ЦИК сообщал, что в голосовании примут участие около 20 миллионов человек. По стране образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки – 33%.Граждане смогут проголосовать и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы.Каждый участок для голосования за рубежом — на электронной картеИзбирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля.Как будут проходить досрочные президентские выборы в УзбекистанеЦИК оснастит несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации. Ее в Узбекистане впервые использовали на 50 участках в Ташкенте на референдуме 30 апреля по обновлению конституции. На нынешних выборах также будет расширен список участков, где можно будет в онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования.

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