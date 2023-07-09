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24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
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В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
Украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Цель — нарушить логистику РФ.
2023-07-09T09:04+0500
2023-07-09T10:28+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
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вооруженные силы
россия
крымский мост
теракт
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.Об этом сообщает РИА Новости.В конце мая 2023 года глава СБУ (Служба безопасности Украины) Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. В свою очередь, начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны. Напомним, что на Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года подорвали грузовик. В результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
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спецоперация в мире украина киев вооруженные силы россия крымский мост теракт
спецоперация в мире украина киев вооруженные силы россия крымский мост теракт

В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

09:04 09.07.2023 (обновлено: 10:28 09.07.2023)
© Sputnik / Елена Иванова / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Елена Иванова
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Украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Цель — нарушить логистику РФ.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Об этом сообщает РИА Новости.

"273 дня как (мы — прим. ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — написала она.

В конце мая 2023 года глава СБУ (Служба безопасности Украины) Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. В свою очередь, начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны.
Напомним, что на Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года подорвали грузовик. В результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
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