https://uz.sputniknews.ru/20230709/krymskiy-most-terakt-otvetstvennost-minoborona-ukraina-anna-malyar-36665229.html

В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

В Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

Украинские власти взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года. Цель — нарушить логистику РФ.

2023-07-09T09:04+0500

2023-07-09T09:04+0500

2023-07-09T10:28+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.Об этом сообщает РИА Новости.В конце мая 2023 года глава СБУ (Служба безопасности Украины) Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно. В свою очередь, начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов отрицал, что за атакой на инфраструктурный объект стояли спецслужбы страны. Напомним, что на Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года подорвали грузовик. В результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта ГУР и лично его руководителя Буданова. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержали восемь фигурантов.

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