https://uz.sputniknews.ru/20230709/minoborony-rf-kadry-podryv-bronetexnika-vsu-36693823.html
Минобороны РФ опубликовало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах — видео
Минобороны РФ опубликовало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах — видео
Артиллеристы уничтожили, как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства". Это один из эпизодов безуспешных попыток контрнаступления киевского режима.
2023-07-09T14:33+0500
2023-07-09T14:33+0500
2023-07-09T14:33+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Как минимум 7 единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского контрнаступления, следует из опубликованных в воскресенье кадров видео Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.На кадрах, снятых с дрона, бронетехника ВСУ одна за другой подрывается на минах.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в атаку бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.Как сообщил 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник не достиг поставленных целей, однако украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями.Ранее российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт.
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спецоперация всу в мире безопасность вооруженные силы россия минобороны рф видео
спецоперация всу в мире безопасность вооруженные силы россия минобороны рф видео
Минобороны РФ опубликовало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах — видео
Артиллеристы уничтожили как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства. Это один из эпизодов безуспешных попыток контрнаступления киевского режима.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Как минимум 7 единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского контрнаступления, следует из опубликованных в воскресенье кадров видео Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.
На кадрах, снятых с дрона, бронетехника ВСУ одна за другой подрывается на минах.
"Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой западом, в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления. На видео подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства", — уточнили в военном ведомстве.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в атаку бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как сообщил 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник не достиг поставленных целей, однако украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями.