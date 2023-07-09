https://uz.sputniknews.ru/20230709/minoborony-rf-kadry-podryv-bronetexnika-vsu-36693823.html

Минобороны РФ опубликовало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах — видео

Минобороны РФ опубликовало кадры массового подрыва бронетехники ВСУ на минах — видео

Артиллеристы уничтожили, как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе западного производства". Это один из эпизодов безуспешных попыток контрнаступления киевского режима.

2023-07-09T14:33+0500

2023-07-09T14:33+0500

2023-07-09T14:33+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Как минимум 7 единиц бронетехники ВСУ, включая танки и западные бронеавтомобили класса MRAP, подорвались на минах в ходе одного из эпизодов украинского контрнаступления, следует из опубликованных в воскресенье кадров видео Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.На кадрах, снятых с дрона, бронетехника ВСУ одна за другой подрывается на минах.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в атаку бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.Как сообщил 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник не достиг поставленных целей, однако украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями.Ранее российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт.

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