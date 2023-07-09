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Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
Бойцы группировки “Юг” пресекли попытку украинской армии занять опорный пункт в "серой" зоне.
2023-07-09T13:02+0500
2023-07-09T13:02+0500
2023-07-09T13:43+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил РФ противник с потерями отступил, рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, группу вычислили разведчики и операторы беспилотников РФ.Напомним, что в Южной группировке служат мобилизованные на Урале.Ранее российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации ВСУ.
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спецоперация вооруженные силы россия всу в мире
спецоперация вооруженные силы россия всу в мире
Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт
13:02 09.07.2023 (обновлено: 13:43 09.07.2023)
Бойцы группировки “Юг” пресекли попытку украинской армии занять опорный пункт в "серой" зоне.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Десять украинских военных попытались занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении, но после удара артиллерийского дивизиона Южной группировки Вооруженных сил РФ противник с потерями отступил, рассказал боец гаубично-артиллерийского дивизиона.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — отметил собеседник агентства.
По его словам, группу вычислили разведчики и операторы беспилотников РФ.
"Обычно ходят группами по три-четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек. Нехарактерный для них размер группы. По нашим догадкам, в группе шли саперы для разминирования", — добавил российский боец.
Напомним, что в Южной группировке служат мобилизованные на Урале.