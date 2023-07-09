Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

"Был накат на нейтральный "опорник". Видимо, они решили, что его можно занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода", — отметил собеседник агентства.