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Выборы президента Узбекистана — что происходит сейчас
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230709/ulugbek-inoyatov-golosovaniye-vybory-prezidenta-36679730.html
Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента
Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента
Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана проголосовал с супругой на участке №427 в Ташкенте.
2023-07-09T11:22+0500
2023-07-09T11:38+0500
выборы президента узбекистана — 2023
узбекистан
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улугбек иноятов
голосование
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов проголосовал на выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее на выборах уже проголосовали другие кандидаты в президенты: Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев.
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узбекистан досрочные выборы президентские голосование кандидаты в президенты улугбек иноятов проголосовал
узбекистан досрочные выборы президентские голосование кандидаты в президенты улугбек иноятов проголосовал

Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента

11:22 09.07.2023 (обновлено: 11:38 09.07.2023)
© Фото из личного архива Улугбека ИноятоваКандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Улугбек Иноятов проголосовал на выборах - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2023
© Фото из личного архива Улугбека Иноятова
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Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана проголосовал с супругой на участке № 427 в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов проголосовал на выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Председатель Центрального совета НДП Узбекистана, кандидат в президенты Улугбек Иноятов вместе с супругой проголосовали на избирательном участке № 427 в микрорайоне Янги Жарарик Шайхонтохурского района", — говорится в сообщении.

Ранее на выборах уже проголосовали другие кандидаты в президенты: Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев.
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В Узбекистане проходит досрочное голосование по выборам президента страны - Sputnik УзбекистанВыборы президента Узбекистана — что происходит сейчас07:52
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