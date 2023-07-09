https://uz.sputniknews.ru/20230709/ulugbek-inoyatov-golosovaniye-vybory-prezidenta-36679730.html
Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента
Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента
Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана проголосовал с супругой на участке №427 в Ташкенте.
2023-07-09T11:22+0500
2023-07-09T11:22+0500
2023-07-09T11:38+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов проголосовал на выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее на выборах уже проголосовали другие кандидаты в президенты: Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев.
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узбекистан досрочные выборы президентские голосование кандидаты в президенты улугбек иноятов проголосовал
узбекистан досрочные выборы президентские голосование кандидаты в президенты улугбек иноятов проголосовал
Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента
11:22 09.07.2023 (обновлено: 11:38 09.07.2023)
Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана проголосовал с супругой на участке № 427 в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik
. Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов
проголосовал на выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале
.
"Председатель Центрального совета НДП Узбекистана, кандидат в президенты Улугбек Иноятов вместе с супругой проголосовали на избирательном участке № 427 в микрорайоне Янги Жарарик Шайхонтохурского района", — говорится в сообщении.
Ранее на выборах уже проголосовали другие кандидаты в президенты: Робахон Махмудова
и Абдушукур Хамзаев.