https://uz.sputniknews.ru/20230709/ulugbek-inoyatov-golosovaniye-vybory-prezidenta-36679730.html

Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента

Улугбек Иноятов проголосовал на выборах президента

Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана проголосовал с супругой на участке №427 в Ташкенте.

2023-07-09T11:22+0500

2023-07-09T11:22+0500

2023-07-09T11:38+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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кандидаты в президенты узбекистана

улугбек иноятов

голосование

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Кандидат в президенты от Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов проголосовал на выборах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее на выборах уже проголосовали другие кандидаты в президенты: Робахон Махмудова и Абдушукур Хамзаев.

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