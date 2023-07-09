https://uz.sputniknews.ru/20230709/uzbekistan-prezident-vybory-golosovaniye-robaxon-maxmudova-36677714.html

Робахон Махмудова проголосовала на досрочных президентских выборах — фото

Робахон Махмудова проголосовала на досрочных президентских выборах — фото

Кандидат в президенты Узбекистана от СДПУ “Адолат” Робахон Махмудова проголосовала на 21-ом избирательном участке в Ташкенте.

2023-07-09T11:11+0500

2023-07-09T11:11+0500

2023-07-09T11:11+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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голосование

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Кандидат в президенты Узбекистана от СДПУ “Адолат” Робахон Махмудова проголосовала на 21-ом избирательном участке. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Голосовать она пришла вместе со своей семьей.Общее число зарегистрированных избирателей на данном избирательном участке в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента составляет 1 470 человек, говорится в сообщении.Здесь полным ходом идет голосование, добавила Махмудова.В Узбекистане сегодня проходят досрочные президентские выборы.Четыре кандидата указаны в бюллетене в алфавитном порядке, согласно узбекскому алфавиту на основе латиницы.Кандидаты на пост президента:Процесс голосования тайный и проходит в закрытой кабинке. Урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения голосования, которое продлится до 20.00.

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