https://uz.sputniknews.ru/20230710/istoki-shvedskogo-neytraliteta-i-ukrainskogo-predatelstva--pod-poltavoy-36762857.html

Истоки шведского нейтралитета и украинского предательства – под Полтавой

Истоки шведского нейтралитета и украинского предательства – под Полтавой

Россия 10 июля отмечает День воинской славы, установленный в честь победы русской армии под командованием Петра I над шведскими войсками Карла XII в Полтавском... 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T19:45+0500

2023-07-10T19:45+0500

2023-07-10T19:45+0500

колумнисты

россия

украина

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/186/69/1866951_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_740d0fd40a186114ae61b872d51db8d0.jpg

Победа России привела к завершению шведского доминирования (исключительности) в Европе и к позорному концу гетмана-изменника Ивана Мазепы, нынешнего героя Украины.На фоне текущих событий на украинском ТВД итоги Полтавского сражения вызывают две исторически важные ассоциации – о пользе государственного нейтралитета и цене предательства.Русская армия 8 июля 1709 года в двухчасовом сражении разгромила шведскую армию, которая считалась сильнейшей в Европе. Это событие привело к стратегическому перелому в Северной войне (1700 – 1721 годов) в пользу России. Ранее Петр I отвоевал у шведов Ливонию, и к 1703 году "прорубил окно в Европу" – основал город Санкт-Петербург.Шведский король Карл XII в 1709-м решил "асимметрично" атаковать территорию центральной России с юга – через Харьков и Белгород. Так две армии встретились под Полтавой, которая с мая находилась в осаде – двухтысячный русский гарнизон отразил более двадцати штурмов неприятеля.Общая численность войск Петра I составляла около 60 тысяч солдат при 100 артиллерийских орудиях. В сражении участвовали 25 тысяч пехотинцев и девять тысяч драгун, боевые потери русской армии – 1345 убитыми и 3290 ранеными.СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа РоссииРазнородные полки Карла XII имели в составе около 37 тысяч человек, включая 3000 украинских казаков гетмана Ивана Мазепы. Потери шведской армии оказались катастрофическими: пехота и артиллерия перестали существовать – погибли 9000 солдат и командиров. В плен попали 19 тысяч шведов, в том числе все генералы. Много лет спустя из плена на родину вернулись менее четырех тысяч человек.После сражения королю Карлу XII удалось бежать во владения Османской империи, а затем еще 12 лет вредить России. И все же сокрушительное поражение под Полтавой стало закатом шведской "великодержавности", началом шведского нейтралитета. Он позволил стране успешно развиваться экономически и построить социально-ориентированное государство – вопреки историческим штормам нескольких веков.Неслучайно шведы до сего дня поминают Петра I добрым словом. А для современной Украины разгром шведов под Полтавой остается поражением, и это уже совсем другая, альтернативная история."Европейский путь" на плахуВ тени сверхдержав Швеция более 200 лет не участвовала в разрушительных войнах, не преодолевала тяжелые периоды послевоенного восстановления. Хотя только в XX веке дважды находилась "между молотом и наковальней" мировых войн.Нейтралитет избавил королевство от значительных жертв и репараций, содействовал технологическому развитию промышленности, росту капитала и благосостояния населения.Правда, со временем нейтралитет трансформировался – в 1960 году США предоставили Швеции гарантии безопасности, разместив у ее западного побережья атомные подводные лодки. Об этом стало известно только через 35 лет. После Крымской весны 2014 года Стокгольм присоединился к антироссийским санкциям.Сегодня в мировом рейтинге военной мощи 10-миллионная Швеция занимает 37 место из 145 возможных – между Нигерией и Мьянмой. Стокгольм активно взаимодействует со странами НАТО, проводит модернизацию 16-тысячной армии, увеличивает военное производство.И все же как-то неуверенно, будто под принуждением движется к членству в Североатлантическом альянсе. Шведы точно не желают повторения битвы под Полтавой с российскими войсками – помнят исторический урок Петра I, а также трагический опыт Карла XII, Наполеона и Гитлера.Парадоксальным образом, на Украине гетман-изменник Иван Мазепа сегодня официально считается национальным героем, и предательство интересов России по-прежнему в цене.Вернемся на поле Полтавского сражения, где за шведского короля проливали кровь украинские полки Мазепы. Как такое стало возможным?Киевский режим изображает Мазепу едва ли не первым борцом за независимость Малороссии. Исторические документы подтверждают, что выходец из украинской шляхты Иван Мазепа за десятилетия своей карьеры несколько раз менял хозяев.Так, в 1655 году пошел на службу королю-католику Яну II Казимиру, изменив Украине и России, которые тогда боролись с поляками. В 1666 – 1674 годах служил Османской империи и левобережному гетману Самойловичу. При содействии царедворцев Софьи, летом 1687 года Иван Мазепа избран гетманом левобережной Украины.Длительное время он считался ближайшим сподвижником Петра I. Многое сделал для экономического подъема левобережной Малороссии. Участвовал в кампании 1705 года против шведского короля Карла XII. За многочисленные заслуги перед Россией Мазепа вторым в истории награжден высшей государственной наградой – орденом Святого Андрея Первозванного. Однако иезуитское образование (в Польше), жажда власти и еще большего богатства толкнули на путь предательства.Великобритания готовится к ядерному удару из космосаМазепа в 1707 году вступил в тайные переговоры с Карлом XII, а в 1708 году – заключил соглашение с королем Станиславом Лещинским, обещая Польше Киев, Чернигов и Смоленск. В октябре 1708 года в Новгороде-Северском гетман Мазепа и 3000 запорожских казаков открыто присоединились к противнику России в Северной войне – шведскому королю Карлу XII – для похода на Москву.Предательство Мазепы не привело к мощному восстанию казаков на юге России (гетман рассчитывал собрать 50-тысячное войско). Изменника лишили всех титулов, ему объявили церковную анафему. История вынесла свой вердикт. Мазепа бежал в турецкую крепость Бендеры, где позорно завершил жизнь ровно через два месяца после Полтавского сражения.Современные украинские мифотворцы стремятся обелить величайшего предателя России: будто бы "измена" Ивана Мазепы – это некий сложный "украинский выбор", стремление к "поливассальной зависимости" от трех соседних держав (вспоминаем украинскую "евроинтеграцию" и майданы 2004 и 2014 годов). Однако совместные силы Карла XII и Мазепы сжигали малороссийские города, не открывшие ворота оккупантам и предателям, население полностью истреблялось.Такой "выбор" во все времена называли изменой, и чаще всего жизнь предателей заканчивалась виселицей или плахой.Украинская псевдогосударственность в начале 1990-х сразу взяла курс на (плаху) отрицание исторической связи с Россией, на противостояние с Россией, на продажу интересов России странам Запада (хотя для экономического процветания требовался лишь нейтралитет).Это предопределило незавидную судьбу украинской "независимости". Киевский режим обреченно повторяет "успех" Полтавского сражения и последний "экстракшен" предателя Мазепы. Полагаю, Турция всегда готова приютить беглого "гетмана Зеленского".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoСВО: российские войска наступают на четырех участках фронта

россия

украина

швеция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

колумнисты, россия, украина, швеция