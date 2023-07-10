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Активность и высокий уровень подготовки: наблюдатели от ШОС оценили выборы

Активность и высокий уровень подготовки: наблюдатели от ШОС оценили выборы

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин дал высокую оценку подготовке и проведению президентских выборов.

2023-07-10T14:10+0500

2023-07-10T14:10+0500

2023-07-10T14:38+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества отметила высокий уровень подготовки и проведения президентских выборов в Узбекистане.Миссия ШОС состояла из 22 наблюдателей. Они посетили более 40 избирательных участков в Ташкенте и Ташкентской области, при чем часть участков наблюдатели посетили незапланировано и везде видели высокий уровень подготовки к голосованию, отметил один из наблюдателей, депутат Государственной Думы России Геннадий Семгин.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. За выборами следили порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Свою оценку выборов также озвучили руководители миссий наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев и Организации тюркских государств Сафи Джафаров.

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