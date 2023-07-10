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Активность и высокий уровень подготовки: наблюдатели от ШОС оценили выборы
Активность и высокий уровень подготовки: наблюдатели от ШОС оценили выборы
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин дал высокую оценку подготовке и проведению президентских выборов.
2023-07-10T14:10+0500
2023-07-10T14:10+0500
2023-07-10T14:38+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества отметила высокий уровень подготовки и проведения президентских выборов в Узбекистане.Миссия ШОС состояла из 22 наблюдателей. Они посетили более 40 избирательных участков в Ташкенте и Ташкентской области, при чем часть участков наблюдатели посетили незапланировано и везде видели высокий уровень подготовки к голосованию, отметил один из наблюдателей, депутат Государственной Думы России Геннадий Семгин.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. За выборами следили порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Свою оценку выборов также озвучили руководители миссий наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев и Организации тюркских государств Сафи Джафаров.
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узбекистан выборы президента досрочные международные наблюдатели шос генеральный секретарь шанхайская организация сотрудничества чжан мин депутат государственной думы геннадий семгин
узбекистан выборы президента досрочные международные наблюдатели шос генеральный секретарь шанхайская организация сотрудничества чжан мин депутат государственной думы геннадий семгин
Активность и высокий уровень подготовки: наблюдатели от ШОС оценили выборы
14:10 10.07.2023 (обновлено: 14:38 10.07.2023)
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин дал высокую оценку подготовке и проведению президентских выборов.
ТАШКЕНТ, 9 июля — Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества отметила высокий уровень подготовки и проведения президентских выборов в Узбекистане.
"Во время наблюдения мы отметили активность граждан и высокий уровень подготовки избирательных комиссий. На основе наших наблюдений мы можем сказать, что весь период голосования прошел в спокойной и гармоничной атмосфере без внешних помех и напряженности, жалоб и замечаний на избирательных участках не было. В день выборов миссия наблюдателей не отметила никаких нарушений", — сказал на брифинге в пресс-центре ЦИК генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Миссия ШОС состояла из 22 наблюдателей. Они посетили более 40 избирательных участков в Ташкенте и Ташкентской области, при чем часть участков наблюдатели посетили незапланировано и везде видели высокий уровень подготовки к голосованию, отметил один из наблюдателей, депутат Государственной Думы России Геннадий Семгин.
"Сделав этот шаг, народ Узбекистана определил свое будущее, будущее прогресса. Я бы хотел от своего имени и от имени коллег поздравить народ Узбекистана с этим достижением", — сказал он.
Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. За выборами следили порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.
Свою оценку выборов также озвучили руководители миссий наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев
и Организации тюркских государств Сафи Джафаров
.