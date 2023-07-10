https://uz.sputniknews.ru/20230710/ukrainskiy-tyanitolkay-kiev-zavel-nato-v-tupik-36754412.html

Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик

Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик

Длительная операция под девизом "Как принять Украину в НАТО" все больше напоминает надоевшее цирковое представление с уставшими от своих же собственных реприз... 10.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-10T21:01+0500

2023-07-10T21:01+0500

2023-07-10T21:01+0500

колумнисты

нато

украина

сша

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Фамилии исполнителей могут меняться, но цель недостигаема в принципе, пишет колумнист РИА Новости. Конечно, можно изображать самураев, для которых путь — все, а результат — ничто, но наиболее прозорливые уже начинают понимать, что со СВО ли, без СВО ли — все равно ничего не удается.Не помогают ни призывы, ни капризы, ни угрозы. Самое экстравагантное предложение выдвинули в бундестаге: принимать Украину в Североатлантический союз "по частям". По мере готовности. Примерно, как готовят на вертеле большой кусок мяса — срезают те части, что достаточно прожарились.Это большое фиаско организации и, судя по всему, по деньгам стоившее ей десятки миллиардов. Есть также фиаско небольшое и поэтому не слишком в финансовом смысле дорогое: Швеция на саммите в Вильнюсе тоже не войдет в НАТО.Для встречи глав государств и правительств, уже вошедших в альянс, разговор начнется с конфузии. С двойного фиаско. Это, разумеется, задаст соответствующую тональность дискуссии.Все те годы и десятилетия, что НАТО существует, цель ее не менялась: уничтожить Большую Россию. И когда наша страна называлась СССР, и когда после распада Советского Союза она стала Российской Федерацией. Вне зависимости от слов. От уверений. От семантики, которая содержалась в доктрине или доктринах, НАТО всегда хотела одного: чтобы нас и нашей страны не было. При этом совершенно необязательно было уже после 1991-го Россию уничтожать физически. Достаточно (в тот момент) было поставить ее под полный политический и военный контроль.СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа РоссииСобственно, тот самый совет Россия — НАТО, который работал, был создан именно для постоянного наблюдения за нами. И для мониторинга нашего армейского бюджета (да и просто бюджета), и для разнообразных инспекций натовцами наших военных баз.Мы были до такой степени наивными, что на полном серьезе полагали, что нас в этот союз "стран цивилизованного мира" не просто готовы, но и хотят принять.Иллюзии рассеиваться начали в 1999-м, а российская власть в начале нулевых предупредила, что с шулерами ни в какие игры играть не будет, и занялась строительством. Военным строительством. На свои деньги и без учета чужих настроений и замечаний.Разумеется, это брюссельским коверным и их вашингтонским распорядителям не понравилось. Они попытались поджечь российские южные фланги, зайдя с грузинской карты. Получили сочную оплеуху.Но не мог же этот лакированный "цивилизованный мир" признать, что ошибся в оценках и что Россия — самостоятельна политически и обрела прежний свой статус сверхдержавы (пора назвать нашу страну своим геополитическим именем), поэтому через шесть лет после провала в Грузии зашли с украинской карты. Думая, что вот тут уж нет — тут они Россию обведут вокруг пальца.И снова неудача. Снова провал. Россия, по выражению чуть более позднего по времени ее лидера, еще и не начинала.Великобритания готовится к ядерному удару из космосаИ вот когда Россия начала, когда расправила плечи, вот тогда НАТО не успела охнуть. Они же думали, что мы в лапти, в медведей, в водку и в балалайку, а мы — в "Цирконы", в "Кинжалы", в гиперзвук, в экономику, которая абсолютно суверенна, поскольку одиннадцать часовых поясов, дико трудолюбивый народ, а еще — геология, позволяющая делать все и в любых количествах. Хотите — бриллианты, хотите — танки. Хотите — самолеты, хотите — колготки. Пока НАТО криком кричит о том, чтобы "срочно наладить выпуск вооружений" (в условиях, когда практически все сырье покупается у третьих стран), российская профильная промышленность работает — сколько требуется и согласно плану СВО.И ведь, в принципе, ровно то же самое могла осуществить Украина. С ее ресурсами, с ее промышленностью, с энергетикой, которая сумела бы удовлетворить любые потребности любой индустрии в любых количествах.Но предпочтение было отдано не собственному развитию и добрососедству с Россией — абсолютно конкретным целям, а некой мечте, грезе, миражу. Прицепив к мечте прилагательное "европейская" и явив мираж в виде "кружевных трусиков", сделанный выбор привел к тому, что мираж рассеялся, а мечта испарилась. Европейское членство — лет через двадцать (в лучшем случае), а натовское — вообще неизвестно когда.Совет Украина — НАТО сегодня — как обсуждение на производственном собрании в рубрике "Разное". В целом никто не против и даже за, но когда и как именно — никто не говорит. Ответственность персональную за новое поражение брать на себя никому не хочется.НАТО, совершив ту самую (и не в первый раз) ошибку, которая хуже преступления, на начинающемся завтра саммите скажет опять все, что думает о России, и приголубит как сумеет Украину. Что касается Швеции, то та посидит на приставном стульчике.Это шапито будет трубить об успехах, пока не сорвет голосовые связки и не разбегутся пожилые клоуны. Да и какая может быть у шапито сила против страны, которая не только не умеет проигрывать, а просто не знает, что означает поражение. Ну а попкорном, глядя на это цирковое представление, нам не нужно запасаться: как и все остальное, кукуруза у нас в избытке.Великобритания готовится к ядерному удару из космоса

украина

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колумнисты, нато, украина, сша