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"Выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка" — наблюдатели от ОИС
"Выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка" — наблюдатели от ОИС
Миссия наблюдателей от Исламской организации сотрудничества посетила 15 избирательных участков.
2023-07-10T16:59+0500
2023-07-10T16:59+0500
2023-07-10T17:09+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Миссия наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС) пришла к выводу, что выборы в Узбекистане проходили мирно и с соблюдением правопорядка. Об этом на пресс-конференции заявил глава миссии Бубакр Адаму.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. За выборами следили порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Свою оценку выборов также озвучили руководители миссий наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев и Организации тюркских государств Сафи Джафаров.
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узбекистан досрочные президентские выборы президента международные наблюдатели организация исламского сотрудничества бубакир адаму
узбекистан досрочные президентские выборы президента международные наблюдатели организация исламского сотрудничества бубакир адаму
"Выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка" — наблюдатели от ОИС
16:59 10.07.2023 (обновлено: 17:09 10.07.2023)
Миссия наблюдателей от Исламской организации сотрудничества посетила 15 избирательных участков.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Миссия наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС) пришла к выводу, что выборы в Узбекистане проходили мирно и с соблюдением правопорядка. Об этом на пресс-конференции заявил глава миссии Бубакр Адаму.
"Голосование и подсчет голосов там проводился в соответствии с национальным законодательством. В целом мы пришли к выводу, что выборы в Узбекистане прошли мирно с соблюдением правопорядка, как был ранее проведен и референдум, за проведением которого мы также наблюдали", — сказал Адаму.
Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. За выборами следили порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.
Свою оценку выборов также озвучили руководители миссий наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев
и Организации тюркских государств Сафи Джафаров
.