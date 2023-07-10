https://uz.sputniknews.ru/20230710/vybory-nablyudateli-ot-ois-36756524.html

"Выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка" — наблюдатели от ОИС

"Выборы прошли мирно с соблюдением правопорядка" — наблюдатели от ОИС

Миссия наблюдателей от Исламской организации сотрудничества посетила 15 избирательных участков.

2023-07-10T16:59+0500

2023-07-10T16:59+0500

2023-07-10T17:09+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Миссия наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС) пришла к выводу, что выборы в Узбекистане проходили мирно и с соблюдением правопорядка. Об этом на пресс-конференции заявил глава миссии Бубакр Адаму.Напомним, 9 июля в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. За выборами следили порядка 800 международных наблюдателей от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов, а также около 1 400 представителей местных и зарубежных СМИ.Свою оценку выборов также озвучили руководители миссий наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев и Организации тюркских государств Сафи Джафаров.

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