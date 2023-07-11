https://uz.sputniknews.ru/20230711/krymskie-udk-poluchat-palubnye-vertolety-ka-65-minoga-36783222.html

Крымские УДК получат палубные вертолеты Ка-65 “Минога”

Крымские УДК получат палубные вертолеты Ка-65 “Минога”

Президентская Программа кораблестроения до 2050 года реализуется планово, СВО на Украине не снижает высокий ритм строительства новых кораблей для ВМФ России, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2023-07-11T19:52+0500

2023-07-11T19:52+0500

2023-07-11T19:52+0500

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На заводе "Залив" в Керчи строятся два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900 (“Иван Рогов” и “Митрофан Москаленко”), которые получат новейшие палубные вертолеты Ка-65 “Минога” до выхода в море – в 2028 году, испытания начнутся с полным авиакрылом.На борту УДК будут постоянно базироваться противолодочные вертолеты Ка-65 “Минога”, многоцелевые ударные Ка-52К “Катран”, радиолокационного дозора Ка-31 и поисково-спасательные Ка-27ПС (всего около 20 машин).Разработка перспективного вертолета Ка-65 для ВМФ России началась в 2016 году, договор о разработке технического проекта “Миноги” подписали в ходе военно-технического форума “Армия-2020”. Новейшая машина придет на смену противолодочному Ка-27, который несет флотскую службу четыре десятилетия.Ранее гендиректор холдинга “Вертолеты России” Андрей Богинский заявил, что опытный Ка-65 совершит первый полет в 2025-м. Серийное производство начнется не позднее 2028 года.Вертолет “Минога” создают по “камовской” схеме – с двумя соосными винтами. Проектируется с нуля с использованием новых технологий и материалов. Поэтому Ка-65 с двумя газотурбинными двигателями ТВ7-117ВК по 3 000 лошадиных сил станет мощнее и легче “ветерана” Ка-27. Управление двигателями упростит цифровая автоматическая система БАРК-6. В комплекс вооружения “Миноги” войдут самые современные и эффективные образцы российского ОПК. Радиоэлектронная аппаратура Ка-65 будет совместима с автоматизированными системами управления войсками и боем. Цифровой комплекс связи нового поколения обеспечит передачу видеоинформации, данных РЛС, навигации и, собственно, голосовую связь.Предусмотрены противолодочная, десантная и транспортная модификации, а также арктическая версия Ка-65 – с уникальной навигационной системой, дополнительной системой отопления и энергоустановкой для запуска основного двигателя при отрицательных температурах.Возможно создание беспилотной версии Ка-65 (по заказу Минобороны РФ).“Минога” будет решать разведывательные, противолодочные, десантные задачи – с борта корабля или береговых аэродромов, работать независимо от времени суток и погодных условий. Все российские корабли от корвета до авианесущего крейсера, способные принимать Ка-27, смогут нести и новую “Миногу”.Базовые характеристикиДанные по скорости, дальности, грузоподъемности вертолета Ка-65 в открытых источниках отсутствуют. Однако характеристики предшественника хорошо известны.Противолодочный вертолет Ка-27 способен обнаруживать субмарины противника днем и ночью, в сложных метеоусловиях – на глубине до 500 метров, на расстоянии до 200 км от базы (по условиям передачи информации). Практическая дальность полета – 800 км, максимальная скорость – 270 км/ час.Арсенал Ка-27 позволяет атаковать субмарину противника ракетами АПР-2 или АПР-3, малогабаритной торпедой УМГТ-1, морскими бомбами ОМАБ-25-12Д или ОМАБ-25-8Н. Пара Ка-27ПЛ закрывает до 2000 квадратных километров акватории.Поисково-спасательная модификация Ка-27ПС располагает лебедкой грузоподъемностью 300 кг. Винтокрылая машина работает при волнении моря до 5 баллов, имеет опцию автоматизированного полета в заданную точку.Логично предположить, что новейший вертолет Ка-65 “Минога” во всех модификациях станет могущественнее и совершеннее предшественника Ка-27.Необходимо учесть и возможности основной базы – УДК проекта 23900. Этот корабль по всем параметрам превосходит французский вертолетоносец Mistral. На борту российского УДК вертолеты Ка-65 получат возможность действовать в районах, удаленных от родных берегов на 6000 морских миль, фактически в любом районе Мирового океана.Два универсальных десантных корабля вертолетоносца проекта 23900 водоизмещением 40 000 тонн заложены в Керчи 20 июля 2020 года на судостроительном заводе “Залив” (в восьми километрах от Крымского моста).По плану первым выйдет в море УДК “Иван Рогов”. Сухой док позволяет строить на керченском заводе корабли и суда длиной до 350 метров и шириной до 58 метров, водоизмещением до 300 000 тонн, два – три корпуса одновременно.Специалисты предприятия владеют опытом строительства боевых кораблей 2–3 рангов и судов с ядерной энергоустановкой.После возвращения Крыма в Россию “Залив” получил заказы на строительство 22 кораблей и судов ВМФ – работы хватит на много лет вперед.“Ростех” (в составе которого действует холдинг “Вертолеты России”) сообщил о готовности и далее наращивать объемы производства вооружения для Минобороны РФ.В соответствии с основами государственной политики, Россия “не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям”.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.СВО: Запад беспокоят планирующие бомбы и "неплановая" победа России.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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