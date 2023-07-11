https://uz.sputniknews.ru/20230711/zelenskiy-pravda-plany-ssha-ukraina-36780122.html

Зеленский узнал суровую правду о планах США на Украину — СМИ

Зеленский узнал суровую правду о планах США на Украину — СМИ

Соединенные Штаты не станут рисковать развязыванием ядерной войны для спасения Украины.

2023-07-11T18:20+0500

2023-07-11T18:20+0500

2023-07-11T18:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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киев

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нато

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. США не станут рисковать своей безопасностью ради оказания помощи Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО, написал обозреватель Сумантра Майтра в статье для American Conservative.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, суровая правда заключается в том, что будущее Украины совершенно не связано с обеспечением безопасности США. При этом ситуация вокруг нее обостряет разногласия в российско-американских отношениях, а Киев не такой значимый приз, чтобы идти из-за него на столь большие риски.Майтра назвал все аргументы в пользу принятия Киева в альянс нелепыми и напомнил, что Украину едва ли можно назвать функционирующей демократией. Восстановление восточноевропейской страны после окончания конфликта, по его мнению, тоже не отвечает интересам Вашингтона, поэтому президенту Украины не стоит рассчитывать на подобный сценарий.Ранее Зеленскому резко ответили в конгрессе США.

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