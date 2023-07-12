https://uz.sputniknews.ru/20230712/mid-rossiya-zayavleniye-ssha-ukraina-istochnik-usynovleniye-deti-36804787.html
МИД РФ: США относятся к Украине, как к источнику усыновления детей
МИД РФ: США относятся к Украине, как к источнику усыновления детей
Попытки Соединенных Штатов позиционировать себя, как главных поборников прав детей, не подкреплены: ни законом, ни практикой.
2023-07-12T15:26+0500
2023-07-12T15:26+0500
2023-07-12T15:26+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Озабоченность США ситуацией с детьми в зоне спецоперации является показной, поскольку Вашингтон заинтересован в Киеве, как в источнике международного усыновления детей, заявили в российском МИД.Об этом сообщает РИА Новости.Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.А еще отметили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре".В дипведомстве также напомнили, что в России запретили американским гражданам усыновлять российских детей еще в 2013 году, отметив, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе. Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила, чем грозят поставки кассетных бомб Украине.
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в мире мид рф заявление россия сша дети украина спецоперация
в мире мид рф заявление россия сша дети украина спецоперация
МИД РФ: США относятся к Украине, как к источнику усыновления детей
Попытки Соединенных Штатов позиционировать себя, как главных поборников прав детей, не подкреплены ни законом, ни практикой.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Озабоченность США ситуацией с детьми в зоне спецоперации является показной, поскольку Вашингтон заинтересован в Киеве, как в источнике международного усыновления детей, заявили в российском МИД.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.
А еще отметили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре".
"Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", — констатировали в МИД РФ.
В дипведомстве также напомнили, что в России запретили американским гражданам усыновлять российских детей еще в 2013 году, отметив, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.
Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила, чем грозят поставки кассетных бомб Украине.