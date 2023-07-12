https://uz.sputniknews.ru/20230712/mid-rossiya-zayavleniye-ssha-ukraina-istochnik-usynovleniye-deti-36804787.html

МИД РФ: США относятся к Украине, как к источнику усыновления детей

МИД РФ: США относятся к Украине, как к источнику усыновления детей

Попытки Соединенных Штатов позиционировать себя, как главных поборников прав детей, не подкреплены: ни законом, ни практикой.

2023-07-12T15:26+0500

2023-07-12T15:26+0500

2023-07-12T15:26+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Озабоченность США ситуацией с детьми в зоне спецоперации является показной, поскольку Вашингтон заинтересован в Киеве, как в источнике международного усыновления детей, заявили в российском МИД.Об этом сообщает РИА Новости.Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.А еще отметили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре".В дипведомстве также напомнили, что в России запретили американским гражданам усыновлять российских детей еще в 2013 году, отметив, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе. Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила, чем грозят поставки кассетных бомб Украине.

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