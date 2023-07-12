https://uz.sputniknews.ru/20230712/uzbekistan-doljnost-investitsionnyye-menedjery-36807636.html
В Узбекистане появятся инвестиционные менеджеры — чем они будут заниматься
В Узбекистане появятся инвестиционные менеджеры — чем они будут заниматься
Должность инвестиционных менеджеров в МИПТ введут по инициативе президента Узбекистана. Они будут сопровождать каждого нового инвестора.
2023-07-12T17:07+0500
2023-07-12T17:07+0500
2023-07-12T17:08+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли
узбекистан
ташкент
лазиз кудратов
видеоселекторное совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экономика
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. О том, что в министерстве инвестиций, промышленности и торговли введут должность инвестиционного менеджера, стало известно в ходе видеоселекторного совещания по вопросам привлечения инвестиций, прошедшего накануне под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о внедрении новой системы работы с инвесторами в рамках зарубежных соглашений. По словам министра, менеджерам предоставят полномочия обращаться непосредственно к заместителю премьер-министра, первому заместителю Генерального прокурора, министрам, послам и заместителям хокимов областей.Инвестиционные менеджеры будут подчиняться непосредственно министру.Ранее Sputnik сообщал о том, что Шавкат Мирзиёев поручил освободить от должности хокимов двух городов и ряда районов республики.
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экономика узбекистан ташкент шавкат мирзиёев президент узбекистана видеоселекторное совещание лазиз кудратов министерство инвестиций,промышленности и торговли
экономика узбекистан ташкент шавкат мирзиёев президент узбекистана видеоселекторное совещание лазиз кудратов министерство инвестиций,промышленности и торговли
В Узбекистане появятся инвестиционные менеджеры — чем они будут заниматься
17:07 12.07.2023 (обновлено: 17:08 12.07.2023)
Должность инвестиционных менеджеров в МИПТ введут по инициативе президента Узбекистана. Они будут сопровождать каждого нового инвестора.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
О том, что в министерстве инвестиций, промышленности и торговли введут должность инвестиционного менеджера, стало известно в ходе видеоселекторного совещания по вопросам привлечения инвестиций, прошедшего накануне под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба
президента.
Речь шла о внедрении новой системы работы с инвесторами в рамках зарубежных соглашений.
"В МИПТ будут созданы должности "инвестиционных менеджеров", которые будут сопровождать каждого нового инвестора. Они будут находиться в постоянном контакте с иностранными инвесторами и решать возникающие вопросы — оказывать практическую помощь в решении отвода земли, получении разрешительной документации, подключении к инфраструктуре и других вопросах, — рассказал министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.
По словам министра, менеджерам предоставят полномочия обращаться непосредственно к заместителю премьер-министра, первому заместителю Генерального прокурора, министрам, послам и заместителям хокимов областей.
"В целом на основе этой системы будет начата практическая работа с 437 инвесторами, что позволит привлечь дополнительно $3 млрд инвестиций только в этом году", — добавил Кудратов.
Инвестиционные менеджеры будут подчиняться непосредственно министру.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Шавкат Мирзиёев поручил освободить от должности хокимов двух городов и ряда районов республики.