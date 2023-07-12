https://uz.sputniknews.ru/20230712/uzbekistan-doljnost-investitsionnyye-menedjery-36807636.html

В Узбекистане появятся инвестиционные менеджеры — чем они будут заниматься

В Узбекистане появятся инвестиционные менеджеры — чем они будут заниматься

Должность инвестиционных менеджеров в МИПТ введут по инициативе президента Узбекистана. Они будут сопровождать каждого нового инвестора.

2023-07-12T17:07+0500

2023-07-12T17:07+0500

2023-07-12T17:08+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли

узбекистан

ташкент

лазиз кудратов

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. О том, что в министерстве инвестиций, промышленности и торговли введут должность инвестиционного менеджера, стало известно в ходе видеоселекторного совещания по вопросам привлечения инвестиций, прошедшего накануне под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.Речь шла о внедрении новой системы работы с инвесторами в рамках зарубежных соглашений. По словам министра, менеджерам предоставят полномочия обращаться непосредственно к заместителю премьер-министра, первому заместителю Генерального прокурора, министрам, послам и заместителям хокимов областей.Инвестиционные менеджеры будут подчиняться непосредственно министру.Ранее Sputnik сообщал о том, что Шавкат Мирзиёев поручил освободить от должности хокимов двух городов и ряда районов республики.

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экономика узбекистан ташкент шавкат мирзиёев президент узбекистана видеоселекторное совещание лазиз кудратов министерство инвестиций,промышленности и торговли