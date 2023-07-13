https://uz.sputniknews.ru/20230713/rossiyskaya-aviatsiya-razbombila-vsu-na-kupyanskom-napravlenii--36821591.html

Российская авиация разбомбила ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация разбомбила ВСУ на Купянском направлении

ВКС нанесли восемь ударов по сосредоточению живой силы и огневых средств украинской армии.

2023-07-13T10:02+0500

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2023-07-13T10:02+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Авиация российской группировки "Запад" нанесла восемь авиаударов по силам 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.Об этом сообщает РИА Новости.Ранее российские войска уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении: средства воздушной разведки вскрыли разведгруппу украинских военных в районе Приютного и уничтожили ее при помощи ударного беспилотника.

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