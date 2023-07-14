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Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой
Бойцы группировки "Юг" предотвратили попытку наступления украинских войск в районе Клещеевки в ДНР и взяли пленных.
2023-07-14T11:01+0500
2023-07-14T11:01+0500
2023-07-14T11:05+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вооруженные силы РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взяли в плен двоих военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.По словам Астафьева, бойцы российского спецназа, уничтожив основную часть атакующих, захватили двоих пленных боевиков.Ранее спецслужбы РФ сорвали атаку украинских диверсантов на Запорожской АЭС.
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спецоперация всу россия днр вооруженные силы в мире
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой
11:01 14.07.2023 (обновлено: 11:05 14.07.2023)
Бойцы группировки "Юг" предотвратили попытку наступления украинских войск в районе Клещеевки в ДНР и взяли пленных.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Вооруженные силы РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взяли в плен двоих военных, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.
"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — рассказал он.
По словам Астафьева, бойцы российского спецназа, уничтожив основную часть атакующих, захватили двоих пленных боевиков.