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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230714/rossiya-voyennyye-sryv-ataka-vsu-klescheyevka-dnr-36859208.html
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой
Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой
Бойцы группировки "Юг" предотвратили попытку наступления украинских войск в районе Клещеевки в ДНР и взяли пленных.
2023-07-14T11:01+0500
2023-07-14T11:05+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вооруженные силы РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взяли в плен двоих военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.По словам Астафьева, бойцы российского спецназа, уничтожив основную часть атакующих, захватили двоих пленных боевиков.Ранее спецслужбы РФ сорвали атаку украинских диверсантов на Запорожской АЭС.
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спецоперация всу россия днр вооруженные силы в мире
спецоперация всу россия днр вооруженные силы в мире

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой

11:01 14.07.2023 (обновлено: 11:05 14.07.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкИнтенсивная подготовка разведчиков группировки "Юг" из числа военнослужащих ВС РФ на полигоне в ДНР
Интенсивная подготовка разведчиков группировки Юг из числа военнослужащих ВС РФ на полигоне в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Бойцы группировки "Юг" предотвратили попытку наступления украинских войск в районе Клещеевки в ДНР и взяли пленных.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вооруженные силы РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взяли в плен двоих военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.
"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — рассказал он.
По словам Астафьева, бойцы российского спецназа, уничтожив основную часть атакующих, захватили двоих пленных боевиков.
Ранее спецслужбы РФ сорвали атаку украинских диверсантов на Запорожской АЭС.
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