https://uz.sputniknews.ru/20230714/rossiya-voyennyye-sryv-ataka-vsu-klescheyevka-dnr-36859208.html

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой

Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ под Клещеевкой

Бойцы группировки "Юг" предотвратили попытку наступления украинских войск в районе Клещеевки в ДНР и взяли пленных.

2023-07-14T11:01+0500

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2023-07-14T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вооруженные силы РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, взяли в плен двоих военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.По словам Астафьева, бойцы российского спецназа, уничтожив основную часть атакующих, захватили двоих пленных боевиков.Ранее спецслужбы РФ сорвали атаку украинских диверсантов на Запорожской АЭС.

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