https://uz.sputniknews.ru/20230713/rossiya-spetsslujby-sryv-ataka-zaporojye-aes-diversanty-ukraina-36830702.html

Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на ЗАЭС

Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на ЗАЭС

Украинские террористы проходили обучение в Германии. Их подготовкой занимались британские инструкторы.

2023-07-13T13:14+0500

2023-07-13T13:14+0500

2023-07-13T13:14+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские силовики задержали украинских диверсантов, которые содействовали ВСУ в планируемой атаке на Запорожскую атомную станцию, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, силовики задержали "украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС".Также Рогов добавил, что террористов готовили в Германии инструкторы из Великобритании.Кроме того, он опубликовал в своем канале видео допроса одного из задержанных, где тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.Напомним, что Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.Ранее стало известно, как киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию.

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