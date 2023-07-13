https://uz.sputniknews.ru/20230713/rossiya-spetsslujby-sryv-ataka-zaporojye-aes-diversanty-ukraina-36830702.html
Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на ЗАЭС
Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на ЗАЭС
Украинские террористы проходили обучение в Германии. Их подготовкой занимались британские инструкторы.
2023-07-13T13:14+0500
2023-07-13T13:14+0500
2023-07-13T13:14+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
спецоперация
запорожская область
украина
аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0d/36830530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf68317175f78c696f443d1c4117f056.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские силовики задержали украинских диверсантов, которые содействовали ВСУ в планируемой атаке на Запорожскую атомную станцию, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, силовики задержали "украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС".Также Рогов добавил, что террористов готовили в Германии инструкторы из Великобритании.Кроме того, он опубликовал в своем канале видео допроса одного из задержанных, где тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.Напомним, что Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.Ранее стало известно, как киевский режим и США пытаются дискредитировать Россию.
запорожская область
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0d/36830530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57796b3045d06e6c321e8159464d6011.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире спецоперация запорожская область аэс украина
в мире спецоперация запорожская область аэс украина
Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на ЗАЭС
Украинские террористы проходили обучение в Германии. Их подготовкой занимались британские инструкторы.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Российские силовики задержали украинских диверсантов, которые содействовали ВСУ в планируемой атаке на Запорожскую атомную станцию, заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, силовики задержали "украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС".
Также Рогов добавил, что террористов готовили в Германии инструкторы из Великобритании.
Кроме того, он опубликовал в своем канале видео допроса одного из задержанных, где тот рассказал о подготовке, заброске и целях диверсионной группы.
Напомним, что Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.