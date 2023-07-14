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Инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева — прямая трансляция
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-inauguratsiya-parlament-36858741.html
Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана — видео
Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана — видео
В Узбекистане на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса проходит инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева.
2023-07-14T12:15+0500
2023-07-14T12:31+0500
выборы президента узбекистана — 2023
шавкат мирзиёев
инаугурация
президент
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Ташкенте проходит церемония вступления в должность вновь избранного президента Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил ему удостоверение президента республики.Мирзиёев на совместном заседании обеих палат парламента страны принес присягу, положив руку на Конституцию и пообещав строго следовать ей и законам республики, гарантировать права и свободы граждан. Прямую трансляцию с места события можно посмотреть здесь.Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в Узбекистане 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.
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шавкат мирзиёев инаугурация президент президент узбекистана видео
шавкат мирзиёев инаугурация президент президент узбекистана видео

Шавкат Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана — видео

12:15 14.07.2023 (обновлено: 12:31 14.07.2023)
© пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вступил в должность Президента Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев вступил в должность Президента Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
© пресс-служба президента Узбекистана
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В Узбекистане на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса проходит инаугурация вновь избранного президента Шавката Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Ташкенте проходит церемония вступления в должность вновь избранного президента Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.
Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил ему удостоверение президента республики.
Мирзиёев на совместном заседании обеих палат парламента страны принес присягу, положив руку на Конституцию и пообещав строго следовать ей и законам республики, гарантировать права и свободы граждан.
Прямую трансляцию с места события можно посмотреть здесь.
Напомним, досрочные президентские выборы состоялись в Узбекистане 9 июля. Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. За Шавката Мирзиёева проголосовало 87,05% избирателей.
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