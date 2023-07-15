https://uz.sputniknews.ru/20230715/studenty-zayavka-perevod-ucheby-podrobnosti-36889127.html
В Узбекистане начался прием заявок от студентов на перевод учебы — подробности
В Узбекистане начался прием заявок от студентов на перевод учебы — подробности
Прием заявок начался сегодня, 15 июля, и продлится до 5 августа
2023-07-15T12:37+0500
2023-07-15T12:37+0500
2023-07-15T12:37+0500
образование
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учеба
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня студенты могут подать заявку на перевод учебы, сообщает Ta'lim nazorati (Учебный контроль).Заявки принимаются через следующие ресурсы:Напомним, в Узбекистане перевод учебы студентов из одного государственного высшего образовательного учреждения в другое разрешается исключительно в двух случаях:С порядком перевода учебы студентов из зарубежных и негосударственных высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в Узбекистане можно ознакомиться здесь.Ранее мы сообщали, что Россотрудничество продолжит увеличивать квоты на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Узбекистана. Об этом в интервью для канала "Sputnik на русском" рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков.
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узбекиста учеба образование перевод учебы заявка студенты вузы прием заявок государственный вуз зарубежный вуз
узбекиста учеба образование перевод учебы заявка студенты вузы прием заявок государственный вуз зарубежный вуз
В Узбекистане начался прием заявок от студентов на перевод учебы — подробности
Прием заявок начался сегодня, 15 июля, и продлится до 5 августа.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
С сегодняшнего дня студенты могут подать заявку на перевод учебы, сообщает Ta'lim nazorati
(Учебный контроль).
Заявки принимаются через следующие ресурсы:
Transfer.edu.uz
— из одного государственного вуза в другой;
my.uzbmb.uz
— из иностранных негосударственных вузов, работающих в зарубежных странах или в республике, в государственные вузы.
Напомним, в Узбекистане перевод учебы студентов
из одного государственного высшего образовательного учреждения в другое разрешается исключительно в двух случаях:
обращения студента для перевода учебы в высшее образовательное учреждение, расположенное на территории постоянного проживания супруга (супруги), в связи с созданием семьи;
обращения супруги (супруга) или несовершеннолетнего ребенка работника госоргана при изменении его места работы на основании рекомендации руководителя соответствующего министерства (ведомства).
С порядком перевода учебы студентов из зарубежных и негосударственных высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в Узбекистане можно ознакомиться здесь
.
Ранее мы сообщали, что Россотрудничество продолжит увеличивать квоты на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Узбекистана. Об этом в интервью
для канала "Sputnik на русском" рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков.