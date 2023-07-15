https://uz.sputniknews.ru/20230715/studenty-zayavka-perevod-ucheby-podrobnosti-36889127.html

В Узбекистане начался прием заявок от студентов на перевод учебы — подробности

В Узбекистане начался прием заявок от студентов на перевод учебы — подробности

Прием заявок начался сегодня, 15 июля, и продлится до 5 августа

2023-07-15T12:37+0500

2023-07-15T12:37+0500

2023-07-15T12:37+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня студенты могут подать заявку на перевод учебы, сообщает Ta'lim nazorati (Учебный контроль).Заявки принимаются через следующие ресурсы:Напомним, в Узбекистане перевод учебы студентов из одного государственного высшего образовательного учреждения в другое разрешается исключительно в двух случаях:С порядком перевода учебы студентов из зарубежных и негосударственных высших образовательных организаций, осуществляющих деятельность в Узбекистане можно ознакомиться здесь.Ранее мы сообщали, что Россотрудничество продолжит увеличивать квоты на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Узбекистана. Об этом в интервью для канала "Sputnik на русском" рассказал глава федерального агентства Евгений Примаков.

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