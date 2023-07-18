https://uz.sputniknews.ru/20230718/zernovaya-sdelka-36945828.html

Шантаж не вернет зерновую сделку

Шантаж не вернет зерновую сделку

Приостановка Россией действия зерновой сделки совпала с терактом на Крымском мосту, но искать связь между двумя событиями нет смысла.

2023-07-18T13:57+0500

2023-07-18T13:57+0500

2023-07-18T14:35+0500

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Решение об отказе от продления соглашения, заключенного год назад и уже несколько раз продлевавшегося, было принято Владимиром Путиным еще на прошлой неделе, и президент публично объяснил причины этого: невыполнение условий в отношении экспорта российского зерна и удобрений. Надежды на продление — а теперь на возобновление — по-прежнему есть у Реджепа Эрдогана: Турция наряду с Украиной была главным выгодополучателем от сделки. Почему Россия отказалась от продления именно сейчас и есть ли шансы на возобновление сделки?У нас сложилось устойчивое общественное мнение, что сделка давно уже была невыгодна России и нужно было отказаться от нее еще раньше. Это не так. Россия не строила иллюзий насчет желания Запада снять санкции в отношении нашего сельхозэкспорта, но несколько раз продлевала сделку по совершенно понятным соображениям.Заключенная под эгидой ООН сделка должна была помешать западной пропаганде утверждать, что Россия ответственна за рост цен на продовольствие и вообще хочет уморить мир, особенно развивающийся, голодом. Просто так отмахнуться от этих обвинений было невозможно — страны глобального Юга действительно сильно зависят от экспорта российской и украинской пшеницы. Поэтому Москве было важно показать незападному миру — за симпатии которого идет борьба между нами и Западом, — что мы понимаем его проблемы и готовы их решать. Но мы не можем сделать это в одиночку, если Запад не собирается снимать препятствия на пути нашего сельхозэкспорта, то бесконечно ждать мы не будем. Выполнят обязательства — сделка возобновится.Второй причиной нашего долготерпения были отношения с Турцией: для России важно было переизбрание Реджепа Эрдогана, и когда оно произошло, необходимость в продлении сделки исчезла. Хотя соглашение имело большое значение для Турции, Эрдоган не смог повлиять на Запад в вопросе снятия санкций с российских компаний. Впрочем, возможно, он верил в то, что Россия ради отношений с его страной будет и дальше продлевать сделку. Сейчас турецкий президент ждет встречи с Владимиром Путиным в следующем месяце, надеясь договориться о возобновлении сделки. Но шансы на это представляются пока что незначительными, если, конечно, Турция не сумеет добиться от Запада реального выполнения российских условий.Может ли при этом Турция шантажировать Россию тем, что вывоз украинского зерна будет продолжаться и без нашего согласия, то есть без всякой сделки? Теоретически такие варианты есть: турецкие военные корабли могут сопровождать украинские суда от Одессы. Но практически это означало бы балансирование на грани военного столкновения между Россией и Турцией, ведь корабли страны НАТО оказались бы в зоне проведения нашей военной спецоперации. Москва не раз предупреждала о недопустимости участия вооруженных сил стран НАТО в боевых действиях на Украине, и при всей накачке Незалежной западным оружием на прямое участие никто в альянсе не готов. Гуманитарный характер такой турецкой миссии не является в нынешних условиях оправданием использования вооруженных сил — и в Анкаре это хорошо понимают.Рисковать как максимум военным конфликтом, а как минимум — обрушением российско-турецких отношений (или их постановкой на паузу, как это было осенью 2015-го, после уничтожения нашего истребителя в небе над турецко-сирийской границей) турецкий президент не станет. Поэтому Эрдоган будет пытаться договориться с Путиным о возобновлении сделки — так, чтобы и сохранить чрезвычайно выгодное положение Турции как торгового и логистического посредника между Россией и Западом, и усилить собственные позиции в новом раунде большого торга с Западом (который идет на фоне вопроса о приеме в НАТО Швеции). Россия, со своей стороны, продолжит сложную и нужную ей игру с Турцией, в которой тесным образом завязано множество тем — от экономических до геополитических, от газопроводов до Сирии. При этом ни нынешняя остановка сделки, ни возможное ее возобновление на самом деле никак не связаны с нашими планами в отношении Украины. СВО будет продолжаться до того момента, пока не будет выполнена ее главная задача: демонтаж анти-России и ее прозападной власти. Будут ли до достижения этих целей какое-то время выходить из Одессы суда с украинским зерном или нет — в конечном счете никак не повлияет на судьбу Украину. Которая уже решена на весах русской истории — и ни сделка, ни западное оружие, ни турецкие игры не смогут ее спасти.

https://uz.sputniknews.ru/20230717/kassetnyye-snaryady-ssha-rossiya-otvet-36930686.html

https://uz.sputniknews.ru/20230717/tramp-pereizbraniye-namereniye-prekrascheniye-ukraina-konflikt-36927616.html

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зерно, россия, украина, нато, политика, колонка, колумнисты