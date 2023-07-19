https://uz.sputniknews.ru/20230719/oon-iskusstvennyy-intellekt-kontrol-36988315.html

Как в ООН намерены контролировать искусственный интеллект

Как в ООН намерены контролировать искусственный интеллект

Для этого планируют создать новое специализированное учреждение по контролю над ИИ.

2023-07-19T19:28+0500

2023-07-19T19:28+0500

2023-07-19T19:28+0500

наука

общество

оон

искусственный интеллект

антониу гуттереш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27462621_280:0:3921:2048_1920x0_80_0_0_962fe45e225b2c8fa6528e065d65f438.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В ООН предлагают создать новый орган по контролю над развитием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает ИА “Дунё”.Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза организации, посвященном искусственному интеллекту, поддержал призывы создать структуру для поддержки коллективных усилий по управлению этой “необычной технологией”.Глава ООН отметил, что скорость и масштабы распространения технологии ИИ во всех его формах “совершенно беспрецедентны”, “ИИ сравнивают с внедрением печатного станка, но потребовалось более пятидесяти лет, чтобы книги стали широко доступны по всей Европе, а ChatGPT получил 100 миллионов пользователей всего за два месяца”.По оценкам, к 2030 году вклад ИИ в мировую экономику может составить от $10 трлн до $15 трлн.Также он призвал членов Совета рассматривать ситуацию с пониманием ее насущного характера и масштабности, поскольку то, что мы видим сегодня – только начало.По мнению Генсека ООН, ИИ может принести много пользы, но машины способны причинить вред как человеку, так и друг другу, причем с нанесением масштабного ущерба. Терроризм, преступления, кибератаки – применение ИИ в этих целях будет иметь крайне серьезные последствия для глобальной безопасности.Кроме того, он указал еще на одну проблему, которая вызывает озабоченность — неисправные системы искусственного интеллекта.Гутерриш уверен, что взять ситуацию под контроль будет непросто по ряду причин: некоторые модели ИИ уже доступны для широкой публики, их распространение сложно отслеживать, а ведущую роль в этой области играет частный сектор. Но отправные точки для регулирования уже есть: например, можно взять за основу “Руководящие принципы автономных систем летального оружия”, принятые в рамках Конвенции о конкретных видах обычного оружия, или “Рекомендации по этике искусственного интеллекта”, принятые ЮНЕСКО в 2021 году.По словам главы ООН, новый орган может быть специализированным учреждением, таким как Международное агентство по атомной энергии, Международная организация гражданской авиации или Межправительственная группа экспертов по изменению климата.В заключение Гутерриш сообщил, что в качестве первого шага он созывает Консультативный совет высокого уровня по искусственному интеллекту с участием многих заинтересованных сторон. К концу этого года он представит доклад о вариантах глобального управления искусственным интеллектом.Ранее специалист рассказал о том, для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество оон наука искусственный интеллект антониу гутерриш