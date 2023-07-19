https://uz.sputniknews.ru/20230719/svo-rossiyskie-voyska-nastupayut-na-trex-napravleniyax-36989859.html

СВО: российские войска наступают на трех направлениях

СВО: российские войска наступают на трех направлениях

Группировка российских войск в зоне СВО методично и эффективно перемалывает украинскую армию вместе с натовским вооружением. Контрнаступление ВСУ явно забуксовало, и необратимо превращается в отступление.

2023-07-19T21:03+0500

2023-07-19T21:03+0500

2023-07-19T21:03+0500

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США и НАТО с тревогой наблюдают приближение катастрофы “украинского проекта” и своего “миропорядка, основанного на правилах”.Контрнаступление украинской армии безусловно провалено. Российские войска продвигаются вперед на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, наносят комбинированные удары в Приднепровье и Причерноморье – вторые сутки продолжается ракетный “штурм Одессы”.Украинские резервы тают – из 12 ”бригад прорыва” осталось шесть. Есть еще половина состава танковой бригады, а также “когнитивные операции” ГУР (то есть теракты) и тонкий ручеек натовских боеприпасов, которые в зоне СВО погоды не делают. По данным командования ВСУ, под Купянском в Харьковской области для наступления сосредоточена стотысячная группировка российских войск, включая элитные части ВДВ, более 900 танков, 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО и армейскую авиацию. С другой стороны, под Красным Лиманом оперативная обстановка для ВСУ складывается столь же неблагоприятно. Здесь, по информации украинской стороны, находятся около 60 тысяч российских бойцов, включая ракетную бригаду с “Искандерами” и крупные артиллерийские части. Возможно, у страха глаза велики, но этими же данными оперирует Запад, а украинский главком Сухопутных войск Александр Сырский докладывает, что российские части стремятся “разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубине наших боевых порядков”. Минобороны РФ подтвердило продвижение “Западной" войсковой группировки на полтора километра в глубину обороны противника.В Вашингтоне больше не верят в способность ВСУ прорвать оборону Российской армии. Только за первые две недели “контрнаступления” ВСУ потеряли до 20 % поставленной странами НАТО бронетехники. Западные хозяева киевского режима уже не рассуждают о “поражении России на поле боя”, нервно подсчитывают оставшиеся ресурсы (снаряды), признают “экзистенциальную угрозу” самому существованию Украины. И опасаются обвала “украинского фронта” – стремительного броска Вооруженных сил РФ к польской границе.На пути в Россию: Харьков, Николаев, ОдессаРоссийские “Искандеры” 16 июля поразили эшелоны с западной техникой в Харькове – уничтожены танки Leopard, БМП Bradley, БТР М113 и другое имущество ВСУ на сотни миллионов долларов. Изрядно досталось и натовским специалистам – не всех из Харькова смогли живыми эвакуировать в польский Жешув почти невероятным в условиях СВО рейсом грузового “Боинга”.Группировка российских войск несколько недель ведет наступательные действия на Краснолиманском и Купянском направлениях, которые масштабом и содержанием все более напоминают операцию по освобождению Харькова. А комбинированные (массированные) удары ВС России по объектам ВСУ в Одессе и Николаеве напоминают о неизменности стратегических целей и задач СВО. Выход России из “зерновой сделки” добавил оперативной свободы Черноморскому флоту. И возвращение в обозримой перспективе трех упомянутых, исконно русских городов (регионов) в Россию – полностью отвечает интересам национальной безопасности РФ. Эти рубежи невозможно компенсировать никакими мирными договорами с заведомо недоговороспособными США и другими странами НАТО (не касаясь даже репутации киевских марионеток).Между тем, Вашингтон намерен продолжать прокси-войну с Москвой, европейские союзники США уверены в необходимости “давления на Россию”. Разумеется, “борьба до последнего украинца” – это “лучшая инвестиция США”. В Пентагоне считают, что украинская армия имеет все необходимое для “успешного наступления”. Остается лишь найти правильную стратегию до того, как закончатся западные вооружения или мобилизационный резерв.По данным израильской спецслужбы “Моссад”, к январю 2023 года ВСУ потеряли убитыми 157 тысяч, ранеными – 234 тысячи, пленными – более 17 тысяч солдат и офицеров. Через полгода – после освобождения Артемовска и 40 дней украинского “контрнаступления” – эти цифры можно удвоить. Добровольно готовы служить менее 20 % украинских военнообязанных.Из списка американских “вундерваффе” не поставлены ВСУ пока лишь танки Abrams, оперативно-тактические ракеты ATACMS и истребители F-16. Глава комитета начальников штабов армии США Марк Милли вчера признал, что для достижения истребительного паритета ВСУ с ВКС России необходимы много лет и сотни миллиардов долларов. Передача киевскому режиму американских “боевых соколов” F-16 (Fighting Falcon) и “Абрамсов” выглядит все менее вероятной, а ракеты ATACMS Пентагону могут вскоре пригодиться на Тайване.“Украинский проект” США заметно деградировал, хотя и огрызается еще “мясными штурмами” на Запорожском направлении и беспилотными атаками в Крыму. Стремительно растет производство российских вооружений и боевой потенциал Российской армии. Ход истории Российской от Вашингтона и его марионеток не зависит.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.Кроме того, в России появился "Ланцет" нового поколения.

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