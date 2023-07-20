https://uz.sputniknews.ru/20230720/mirziyoyev-sammit-saudovskaya-araviya-predlojeniya-36996294.html

Мирзиёев принял участие в саммите в Саудовской Аравии — какие выдвинуты предложения

Мирзиёев принял участие в саммите в Саудовской Аравии — какие выдвинуты предложения

Вчера в Саудовской Аравии прошел первый саммит лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива

2023-07-20T08:49+0500

2023-07-20T08:49+0500

2023-07-20T08:55+0500

узбекистан

саммит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

саудовская аравия

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Выступая на саммите, Шавкат Мирзиёев отметил, что, несмотря на современные риски и вызовы, оба региона продолжают оставаться пространством мира, стабильности и прогресса. Государства Центральной Азиии Залива являются надежными и долгосрочными партнерами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Подчеркнуто, что в последние годы отношения Узбекистана со странами Залива поднялись на качественно новый уровень.С учетом этого положительного опыта, предложено расширить практическое взаимодействие между двумя регионами в ряде приоритетных направлений.В политической сфере лидер Узбекистана отметил важность развития широкомасштабного сотрудничества в различных форматах.С целью сближения братских стран и народов предложено изучить вопрос разработки многостороннего Соглашения о дружбе, региональной взаимосвязанности и сотрудничестве.Второе направление – взаимодействие в области высоких технологий и инвестиций. Мирзиёев отметил необходимость создания платформ и рабочих механизмов сотрудничества в области инноваций, "искусственного" интеллекта, "зелёной" экономики, цифровизации, "умного" сельского хозяйства, нано- и биотехнологий. Выдвинута инициатива о создании Совместного совета инвесторов с участием представителей бизнеса и проведения его первого заседания в городе Самарканде.Третье направление – усиление торговой и транспортной взаимосвязанности. Мирзиёев подчеркнул актуальность создания зоны свободной торговли со странами Залива, гармонизации технических регламентов и развития электронной торговли. В связи с этим предложено проработать вопрос подписания многостороннего Торгового соглашения.В сфере транспорта и транзита предложено применение благоприятных тарифов при использовании Срединного транспортного коридора, широкое задействование существующих мультимодальных маршрутов, увеличение прямого авиасообщения с использованием мер субсидирования.Президент Узбекистана также призвал партнёров принять активное участие в стратегическом проекте по строительству Трансафганской железной дороги, которая соединит государства Залива с Центральной Азией по кратчайшему маршруту.Следующее важное направление – экология и изменение климата. Отмечена важность разработки международной Программы совместных исследований на базе Университета по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии, который открывается в Узбекистане.Внимание участников было обращено на возможности в сфере туризма. Предложено создать единое безвизовое туристическое пространство "Залив – Центральная Азия", современные кластеры и совместные турпродукты, а также провести форум ведущих туроператоров двух регионов в городе Хиве, который объявлен Туристической столицей исламского мира в 2024 году.Отдельно затронут вопрос совместной борьбы в рамках Организации исламского сотрудничества с наблюдаемыми в мире случаями исламофобии.Кроме того, указано на необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и наркотрафиком, а также по защите молодёжи от распространения этих угроз через Интернет и другие каналы.Президент Узбекистана затронул вопросы мира в Афганистане.В заключение своего выступления президент Узбекистана выразил уверенность, что результаты этого исторического саммита послужат выведению многогранных отношений между регионами Центральной Азии и Заливана совершенно новый уровень.По итогам мероприятия принято Совместное заявление.Участники саммита поддержали предложение Республики Узбекистан о проведении следующей встречи лидеров в формате "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива" в городе Самарканде.Напомним, вчера в Саудовской Аравии прошел первый саммит лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива.В мероприятии, прошедшем под председательством Наследного принца, Председателя Кабинета Министров Саудовской Аравии шейха Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, также участвовали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, Заместитель Эмира, Наследный принц Государства Кувейт шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, заместитель Премьер-министра Султаната Оман шейх Асад бин Тарик аль-Саид, Специальный представитель Короля Бахрейна шейх Насер бин Хамад Аль Халифа, а также генеральный секретарь Совета Джасим Мухаммад аль-Будайви.

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