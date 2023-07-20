https://uz.sputniknews.ru/20230720/rossiya-artilleriya-udar-vsu-artemovsk-37025529.html

Российская артиллерия разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском

Российская артиллерия разгромила наступающие силы ВСУ под Артемовском

Бронетехнику противника обнаружили при помощи беспилотника. В результате уничтожены две бронемашины и личный состав ВСУ.

2023-07-20T19:47+0500

2023-07-20T19:47+0500

2023-07-20T19:47+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Артиллерийские подразделения одного из соединений воздушно-десантных войск уничтожили подразделения ВСУ на подступах к Артемовску, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После нескольких выстрелов десантники скорректировали огонь и нанесли противнику максимальный урон.Минобороны России сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая. Бои за город длились более 220 дней.Ранее российские военные нанесли удары возмездия за теракт на Крымском мосту.

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