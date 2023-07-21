https://uz.sputniknews.ru/20230721/tashkentskaya-oblast-nezakonnaya-svalka-mery-37034064.html

В Ташкентской области выявили незаконную свалку — какие принимают меры

В Ташкентской области выявили незаконную свалку — какие принимают меры

В целях ликвидации незаконной свалки за территорией ведется круглосуточное наблюдение

2023-07-21T10:15+0500

2023-07-21T10:15+0500

2023-07-21T11:10+0500

узбекистан

ташкентская область

свалка

отходы

твердые бытовые отходы

махалля

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области на территории махалли "Чилмасжид" выявили незаконную свалку бытовых отходов, сообщает Минэкологии. Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Минэкологии в этом районе установили современные камеры видеонаблюдения. Ранее мы сообщали, что в местах незаконных свалок по всему Узбекистану установят 1 000 камер видеонаблюдения.В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер. Дополнительно устанавливаются еще 200 устройств.Недавно специалисты Минэкологии показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение. Во что перерабатывают макулатуру, сколько мусорных отходов накопилось на Ахангаранском полигоне и когда откроют новый мусорный полигон — об этом в нашем репортаже.

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