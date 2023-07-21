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https://uz.sputniknews.ru/20230721/tashkentskaya-oblast-nezakonnaya-svalka-mery-37034064.html
В Ташкентской области выявили незаконную свалку — какие принимают меры
В Ташкентской области выявили незаконную свалку — какие принимают меры
В целях ликвидации незаконной свалки за территорией ведется круглосуточное наблюдение
2023-07-21T10:15+0500
2023-07-21T11:10+0500
узбекистан
ташкентская область
свалка
отходы
твердые бытовые отходы
махалля
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области на территории махалли "Чилмасжид" выявили незаконную свалку бытовых отходов, сообщает Минэкологии. Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Минэкологии в этом районе установили современные камеры видеонаблюдения. Ранее мы сообщали, что в местах незаконных свалок по всему Узбекистану установят 1 000 камер видеонаблюдения.В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер. Дополнительно устанавливаются еще 200 устройств.Недавно специалисты Минэкологии показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение. Во что перерабатывают макулатуру, сколько мусорных отходов накопилось на Ахангаранском полигоне и когда откроют новый мусорный полигон — об этом в нашем репортаже.
узбекистан
ташкентская область
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узбекистан ташкентская область экология незаконная свалка бытовые отходы камеры видеонаблюдения онлайн-мониторинг чиназский район ташкентская область территория махалля чилмасжид
узбекистан ташкентская область экология незаконная свалка бытовые отходы камеры видеонаблюдения онлайн-мониторинг чиназский район ташкентская область территория махалля чилмасжид

В Ташкентской области выявили незаконную свалку — какие принимают меры

10:15 21.07.2023 (обновлено: 11:10 21.07.2023)
CC0 / Unsplash / Brian Yurasits / Бытовые отходы
Бытовые отходы - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2023
CC0 / Unsplash / Brian Yurasits /
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В целях ликвидации незаконной свалки за территорией ведется круглосуточное наблюдение.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области на территории махалли "Чилмасжид" выявили незаконную свалку бытовых отходов, сообщает Минэкологии.
"В целях ликвидации незаконной свалки за территорией ведется круглосуточный онлайн-мониторинг", — говорится в сообщении.
Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Минэкологии в этом районе установили современные камеры видеонаблюдения.
Ранее мы сообщали, что в местах незаконных свалок по всему Узбекистану установят 1 000 камер видеонаблюдения.
В настоящее время в Ташкенте и Ташкентской области в таких местах уже работают 25 камер. Дополнительно устанавливаются еще 200 устройств.
Недавно специалисты Минэкологии показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.
Во что перерабатывают макулатуру, сколько мусорных отходов накопилось на Ахангаранском полигоне и когда откроют новый мусорный полигон — об этом в нашем репортаже.
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