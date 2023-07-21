https://uz.sputniknews.ru/20230721/ukraina-poterya-glavnyx-soyuznikov-37039853.html

Последняя капля. Украина теряет главных союзников

Последняя капля. Украина теряет главных союзников

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik, Михаил Катков. Полтора года Киев испытывал терпение Запада, но у всего есть предел. На саммите НАТО в Вильнюсе представители США и... 21.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-21T14:29+0500

2023-07-21T14:29+0500

2023-07-21T14:29+0500

спецоперация россии по защите донбасса

украина

киев

сша

владимир зеленский

нато

евросоюз

политика

спецоперация

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/15/37040051_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_8a721c0b6d5830ab4c1b16a756df9aa5.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik, Михаил Катков. Полтора года Киев испытывал терпение Запада, но у всего есть предел. На саммите НАТО в Вильнюсе представители США и Европы выставили на всеобщее обозрение то, что долго старались скрыть. О кризисе в отношениях украинских властей и их покровителей — в материале РИА Новости.Восток — ЗападИздание Politico пишет, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес и советник по нацбезопасности США Джейк Салливан неспроста обвинили Владимира Зеленского в неблагодарности. Тем самым они потребовали признать зависимость Киева от Североатлантического альянса.Напомним: Уоллес пожаловался, что во время визита в Киев с ним были не очень любезны. Салливан же огрызнулся на упреки украинского активиста в недостаточной военной поддержке. "Американский народ заслуживает благодарности", — подчеркнул он. По сообщениям СМИ, из-за непомерных запросов Зеленского Джо Байден в гневе покинул совместный ужин.Как отмечает Politico, Украина давно раздражает западных дипломатов, но это тщательно скрывали. О недовольстве Байдена беседой с Зеленским писали еще в июне 2022-го. Тогда американскому президенту не понравилось, что сразу после одобрения конгрессом помощи Киеву на миллиард долларов украинский лидер потребовал еще больше военной техники и боеприпасов. На Западе не раз призывали Зеленского умерить пыл, не злить союзников. Дескать, он хорошо знает потребности сограждан, но понятия не имеет о том, чего хотят жители стран НАТО и ЕС.С точки зрения украинских властей, критика в их адрес совершенно неуместна. В Киеве убеждены, что борются с Россией ради всей западной цивилизации, а европейцы и американцы слишком зациклены на собственных узких национальных интересах. Призывы быть скромнее и сдержаннее обидели многих украинцев, указывает Politico.И приводит в подтверждение цитату главы Генштаба Украины Валерия Залужного из интервью The Washington Post: "Почему я должен спрашивать у кого-то, что делать на вражеской территории? Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага". Это он по поводу американских запретов наносить удары по России.Впрочем, западные СМИ признают: проблема не только в поведении команды Зеленского. Все дело в разной оценке ситуации. Чем западнее от Украины страна, тем меньше там боятся столкнуться с российской армией на поле боя. Поэтому Киеву нужно только полное поражение Москвы, а США не исключают возможности обмена территории на мир. И поскольку контрнаступление ВСУ захлебнулось, у Зеленского все меньше аргументов.Север — ЮгМежду тем киевским властям больше не на кого положиться. Это наглядно показал саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки в Брюсселе с участием более 50 глав государств. Европейцы хотят ослабить зависимость от сырья из Китая, ищут альтернативы. При этом по объему торговли с Южноамериканским континентом китайцы уже обогнали Евросоюз. Чтобы вернуть инициативу, ЕС готов инвестировать в регион 45 миллиардов евро в следующие четыре года в рамках программы "Глобальный шлюз" — это ответ на проект Пекина "Один пояс — один путь".Несмотря на обещания, атмосфера на саммите не отличалась благостностью. Камнем преткновения предсказуемо стал украинский конфликт. Европейцы хотели внести в итоговую декларацию решительное осуждение России, но большинство лидеров Южной Америки воспротивились. В конце концов Брюссель удовлетворился словами о том, что боевые действия "причиняют людям огромные страдания и усугубляют нестабильность в мировой экономике". Москву в тексте вообще не упомянули.Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что поддерживает мирную инициативу президента Бразилии Лулы да Силвы. По его словам, подобные предложения важны, потому что боевые действия должны однажды закончиться. С точки зрения бразильского лидера, все страны, не вовлеченные в российско-украинское противостояние, могут взять на себя ответственность за продвижение переговоров. Кроме того, Москве нужно предоставить "минимальные условия".Выбора нетПо мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обмен территорий на мир — вполне реальный сценарий. И то, что говорят об этом в Киеве, не имеет никакого значения.Европейцы никогда не хотели платить за Украину, однако их мнения никто не спрашивает, продолжает эксперт. Впрочем, между ними и киевским режимом конфликт невозможен, так как обе стороны зависят от Вашингтона. "Поэтому переговоры должны идти между Россией и США, а Украина просто исполнит то, что велят", — заключает он.Политолог Александр Дудчак отмечает, что киевский режим не сводится к "команде Зе". По его словам, политическая элита вполне может согласиться даже на бегство за границу, чтобы возглавить там правительство в изгнании. Местные предприниматели, напротив, готовы работать при любой власти, если им гарантируют сохранность активов. "Скорее всего, какая-то часть украинцев собирается сражаться до последнего, но они способны передумать, если официальная пропаганда изменится", — полагает специалист.Вместе с тем он уверен, что коллективному Западу мир между Россией и Украиной не очень нужен. Вероятнее заморозка конфликта, если покровители киевского режима решат, что боевые действия слишком вредят их экономическим интересам.

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украина киев нато владимир зеленский евросоюз политика спецоперация колумнисты