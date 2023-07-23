https://uz.sputniknews.ru/20230723/rossiya-boytsy-otrajeniye-ataka-vsu-chetyrye-napravleniya-37081579.html

Подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

Подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

Российская разведка вовремя вскрыла выдвижение украинских сил, в результате бронетехнику врага уничтожили еще до перехода в атаку.

2023-07-23T10:32+0500

2023-07-23T10:32+0500

2023-07-23T10:32+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.По словам Астафьева, выдвижение ВСУ своевременно вскрыла разведка, благодаря чему бронетехнику врага уничтожили еще до начала самой атаки.Также он добавил, что всего российские войска поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи, гаубицу Д-30 и 120-мм миномет в районе Верхнекаменского, а также 152-мм орудие 2А65 "Мста-Б" в районе Измайловки.Ранее Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове.

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