https://uz.sputniknews.ru/20230723/rossiya-boytsy-otrajeniye-ataka-vsu-chetyrye-napravleniya-37081579.html
Подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Российская разведка вовремя вскрыла выдвижение украинских сил, в результате бронетехнику врага уничтожили еще до перехода в атаку.
2023-07-23T10:32+0500
2023-07-23T10:32+0500
2023-07-23T10:32+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.По словам Астафьева, выдвижение ВСУ своевременно вскрыла разведка, благодаря чему бронетехнику врага уничтожили еще до начала самой атаки.Также он добавил, что всего российские войска поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи, гаубицу Д-30 и 120-мм миномет в районе Верхнекаменского, а также 152-мм орудие 2А65 "Мста-Б" в районе Измайловки.Ранее Минобороны России рассказало об уничтожении большого числа наемников во Львове.
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спецоперация россия безопасность вооруженные силы всу атака в мире
спецоперация россия безопасность вооруженные силы всу атака в мире
Подразделения группировки "Юг" отразили атаки ВСУ на четырех направлениях
Российская разведка вовремя вскрыла выдвижение украинских сил, в результате бронетехнику врага уничтожили еще до перехода в атаку.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik.
Бойцы группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
"Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях", — уточнил он.
По словам Астафьева, выдвижение ВСУ своевременно вскрыла разведка, благодаря чему бронетехнику врага уничтожили еще до начала самой атаки.
Также он добавил, что всего российские войска поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка и Клещи, гаубицу Д-30 и 120-мм миномет в районе Верхнекаменского, а также 152-мм орудие 2А65 "Мста-Б" в районе Измайловки.