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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230723/voyenkor-juravlev-gibel-mid-rossiya-kommentariy-37086294.html
В МИД России прокомментировали убийство военкора Журавлева
В МИД России прокомментировали убийство военкора Журавлева
Виновные в гибели журналиста РИА Новости понесут неотвратимое наказание.
2023-07-23T15:15+0500
2023-07-23T15:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
мид рф
мария захарова
запорожская область
журналисты
ростислав журавлев
всу
гибель
украина
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в зоне СВО. По данным российского оборонного ведомства, он скончался во время эвакуации от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ВСУ. Еще несколько российских журналистов получили ранения разной степени тяжести.Также Захарова указала, что Вашингтон, Лондон и Париж, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, только на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов.В заключение дипломат указала на отсутствие каких-либо иллюзий “в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева”.
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россия мид рф мария захарова запорожская область ростислав журавлев всу гибель украина спецоперация
россия мид рф мария захарова запорожская область ростислав журавлев всу гибель украина спецоперация

В МИД России прокомментировали убийство военкора Журавлева

15:15 23.07.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Виновные в гибели журналиста РИА Новости понесут неотвратимое наказание.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в зоне СВО. По данным российского оборонного ведомства, он скончался во время эвакуации от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ВСУ. Еще несколько российских журналистов получили ранения разной степени тяжести.
"Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена не случайно: корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами. Теми, которые поставляют Киеву США", – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Также Захарова указала, что Вашингтон, Лондон и Париж, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, только на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов.
В заключение дипломат указала на отсутствие каких-либо иллюзий “в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева”.
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