https://uz.sputniknews.ru/20230723/voyenkor-juravlev-gibel-mid-rossiya-kommentariy-37086294.html

В МИД России прокомментировали убийство военкора Журавлева

В МИД России прокомментировали убийство военкора Журавлева

Виновные в гибели журналиста РИА Новости понесут неотвратимое наказание.

2023-07-23T15:15+0500

2023-07-23T15:15+0500

2023-07-23T15:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

мид рф

мария захарова

запорожская область

журналисты

ростислав журавлев

всу

гибель

украина

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв погиб в зоне СВО. По данным российского оборонного ведомства, он скончался во время эвакуации от ранений, полученных в результате разрыва кассетного суббоеприпаса ВСУ. Еще несколько российских журналистов получили ранения разной степени тяжести.Также Захарова указала, что Вашингтон, Лондон и Париж, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, только на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов.В заключение дипломат указала на отсутствие каких-либо иллюзий “в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление, что, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела Киева”.

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