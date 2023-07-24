https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkentskaya-oblast-vybros-musora-narushitel-shtraf-37126896.html

В Ташкентской области оштрафовали мужчину за выброс мусора в неположенном месте

В Ташкентской области оштрафовали мужчину за выброс мусора в неположенном месте

Правонарушение произошло на территории махалли "Чинмасджид" в Чиназском районе Ташкентской области

2023-07-24T21:07+0500

2023-07-24T21:07+0500

2023-07-24T21:07+0500

узбекистан

экология

мусор

отходы

правонарушение

штраф

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области мужчину, выбросившего мусор в неположенном месте, оштрафовали, сообщает Минэкологии.В отношении нарушителя составлен протокол по статье 91 Кодекса об административной ответственности и назначен штраф в размере 330 тыс. сумов.Камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Минэкологии, зафиксировали сброс отходов на территории махалли "Чинмасджид".Ранее мы сообщали, что в Ахангаране (Ташкентская область) появится новый технологичный мусорный полигон площадью 30 гектаров.Он способен вместить до 20 млн тонн мусора, который будут привозить из Ташкента и Ташобласти.Кроме того, специалисты Минэкологии показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.

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