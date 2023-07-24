https://uz.sputniknews.ru/20230724/tashkentskaya-oblast-vybros-musora-narushitel-shtraf-37126896.html
В Ташкентской области оштрафовали мужчину за выброс мусора в неположенном месте
В Ташкентской области оштрафовали мужчину за выброс мусора в неположенном месте
Правонарушение произошло на территории махалли "Чинмасджид" в Чиназском районе Ташкентской области
2023-07-24T21:07+0500
2023-07-24T21:07+0500
2023-07-24T21:07+0500
узбекистан
экология
мусор
отходы
правонарушение
штраф
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Чиназском районе Ташкентской области мужчину, выбросившего мусор в неположенном месте, оштрафовали, сообщает Минэкологии.В отношении нарушителя составлен протокол по статье 91 Кодекса об административной ответственности и назначен штраф в размере 330 тыс. сумов.Камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Минэкологии, зафиксировали сброс отходов на территории махалли "Чинмасджид".Ранее мы сообщали, что в Ахангаране (Ташкентская область) появится новый технологичный мусорный полигон площадью 30 гектаров.Он способен вместить до 20 млн тонн мусора, который будут привозить из Ташкента и Ташобласти.Кроме того, специалисты Минэкологии показали и рассказали, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.
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узбекистан ташкентская область экология выброс мусора отходы неположенное место нарушитель штраф кодекс об административной ответственности
узбекистан ташкентская область экология выброс мусора отходы неположенное место нарушитель штраф кодекс об административной ответственности
В Ташкентской области оштрафовали мужчину за выброс мусора в неположенном месте
Правонарушение произошло на территории махалли "Чинмасджид" в Чиназском районе Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik.
В Чиназском районе Ташкентской области мужчину, выбросившего мусор в неположенном месте, оштрафовали, сообщает Минэкологии
.
В отношении нарушителя составлен протокол по статье 91 Кодекса об административной ответственности и назначен штраф в размере 330 тыс. сумов.
Камеры наблюдения, установленные Центральным управлением диспетчеризации и онлайн-мониторинга Минэкологии, зафиксировали сброс отходов на территории махалли "Чинмасджид".
Ранее мы сообщали, что в Ахангаране
(Ташкентская область) появится новый технологичный мусорный полигон площадью 30 гектаров.
Он способен вместить до 20 млн тонн мусора, который будут привозить из Ташкента и Ташобласти.
Кроме того, специалисты Минэкологии показали и рассказали
, как в Ташкенте и Ташкентской области перерабатывают мусорные отходы и как происходит их захоронение.