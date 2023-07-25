https://uz.sputniknews.ru/20230725/ssha-dopolnitelno-voyennaya-pomosch-kiyev-37135558.html
США выделят дополнительную военную помощь Киеву — СМИ
США выделят дополнительную военную помощь Киеву — СМИ
В пакет помощи на $400 млн войдут боеприпасы для систем ПВО и беспилотники наблюдения Hornet
2023-07-25T10:27+0500
2023-07-25T10:27+0500
2023-07-25T10:27+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.В пакет помощи войдут снаряды для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него включат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Оружие передадут со складов Пентагона, поэтому его доставят в ближайшее время.Кроме того, в материале указано, что США также отправят снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, мортиры (короткоствольные артиллерийские орудия), ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов.Ранее Sputnik сообщал о том, что контрнаступление украинской армии провалилось и увлекло за собой репутацию натовской боевой техники.
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спецоперация в мире сша украина пентагон помощь киев
спецоперация в мире сша украина пентагон помощь киев
США выделят дополнительную военную помощь Киеву — СМИ
В пакет помощи на $400 млн войдут боеприпасы для систем ПВО и беспилотники наблюдения Hornet.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik
. США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Associated Press.
"Администрация отправляет до 400 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", — говорится в сообщении.
В пакет помощи войдут снаряды для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него включат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Оружие передадут со складов Пентагона, поэтому его доставят в ближайшее время.
Кроме того, в материале указано, что США также отправят снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, мортиры (короткоствольные артиллерийские орудия), ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что контрнаступление украинской армии провалилось и увлекло за собой репутацию натовской боевой техники.