https://uz.sputniknews.ru/20230725/ssha-dopolnitelno-voyennaya-pomosch-kiyev-37135558.html

США выделят дополнительную военную помощь Киеву — СМИ

США выделят дополнительную военную помощь Киеву — СМИ

В пакет помощи на $400 млн войдут боеприпасы для систем ПВО и беспилотники наблюдения Hornet

2023-07-25T10:27+0500

2023-07-25T10:27+0500

2023-07-25T10:27+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.В пакет помощи войдут снаряды для систем ПВО и дроны наблюдения Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него включат боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Оружие передадут со складов Пентагона, поэтому его доставят в ближайшее время.Кроме того, в материале указано, что США также отправят снаряды для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, мортиры (короткоствольные артиллерийские орудия), ракеты Hydra-70 и 28 млн патронов.Ранее Sputnik сообщал о том, что контрнаступление украинской армии провалилось и увлекло за собой репутацию натовской боевой техники.

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