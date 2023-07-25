https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-shkolniki-olimpiada-ximiya-shveytsariya-medali-37186259.html
Школьники из Узбекистана взяли 2 золота на Международной химической олимпиаде в Швейцарии
Школьники из Узбекистана взяли 2 золота на Международной химической олимпиаде в Швейцарии
Также у команды республики по одной серебряной и бронзовой медали. Согласно постановлению президента, победители и их педагоги получат денежное вознаграждение.
2023-07-25T17:07+0500
2023-07-25T17:07+0500
2023-07-25T17:19+0500
общество
узбекистан
школьники
олимпиада
химия
швейцария
цюрих
медали
золотая медаль
серебро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24407116_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_fa790d546208faef5a7a879ece10c7d5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 4 медали на Международной химической олимпиаде в Швейцарии. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова в своем Telegram-канале.В 55-й Международной химической олимпиаде, проходившей в Цюрихе с 16 по 25 июля, участвовали около 350 школьников из 90 стран мира.У узбекистанцев — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.Победители:Золото - Азизбек Назаров, ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино, и Абдуллох Махмудов, ученик 10-го класса 81-й школы Учтепинского района;Серебро – Хакимова Шахзода, ученица 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;Бронза – Сохибжон Дилмуродов, ученик 10-го класса президентской школы в Ташкенте.В соответствии с постановлением президента, обладатель золотой медали получает денежное вознаграждение в размере 500 БРВ (базовой расчетной величины) 165 млн сумов, а его учитель – 450 БРВ (148,5 млн сумов).За серебряную медаль победителю международной олимпиады полагается награда, равная 300 БРВ (99 млн сумов), а его учителю - 250 БРВ (82,5 млн сумов). За бронзу ученик будет награжден суммой в размере 200 БРВ (66 млн сумов), а его учитель — 150 БРВ (49,5 млн сумов).Ранее школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии.
узбекистан
швейцария
цюрих
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/06/24407116_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5f747eff57deee28a3b9f9d5557ed2fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество узбекистан школьники олимпиада химия швейцария цюрих медали золотая медаль серебро бронза
общество узбекистан школьники олимпиада химия швейцария цюрих медали золотая медаль серебро бронза
Школьники из Узбекистана взяли 2 золота на Международной химической олимпиаде в Швейцарии
17:07 25.07.2023 (обновлено: 17:19 25.07.2023)
Также у команды республики по одной серебряной и бронзовой медали. Согласно постановлению президента, победители и их педагоги получат денежное вознаграждение.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Школьники из Узбекистана завоевали 4 медали на Международной химической олимпиаде в Швейцарии. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова в своем Telegram-канале.
В 55-й Международной химической олимпиаде, проходившей в Цюрихе с 16 по 25 июля, участвовали около 350 школьников из 90 стран мира.
У узбекистанцев — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
Золото - Азизбек Назаров, ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино, и Абдуллох Махмудов, ученик 10-го класса 81-й школы Учтепинского района;
Серебро – Хакимова Шахзода, ученица 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;
Бронза – Сохибжон Дилмуродов, ученик 10-го класса президентской школы в Ташкенте.
В соответствии с постановлением
президента, обладатель золотой медали получает денежное вознаграждение в размере 500 БРВ (базовой расчетной величины) 165 млн сумов, а его учитель – 450 БРВ (148,5 млн сумов).
За серебряную медаль победителю международной олимпиады полагается награда, равная 300 БРВ (99 млн сумов), а его учителю - 250 БРВ (82,5 млн сумов). За бронзу ученик будет награжден суммой в размере 200 БРВ (66 млн сумов), а его учитель — 150 БРВ (49,5 млн сумов).