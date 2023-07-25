https://uz.sputniknews.ru/20230725/uzbekistan-shkolniki-olimpiada-ximiya-shveytsariya-medali-37186259.html

Школьники из Узбекистана взяли 2 золота на Международной химической олимпиаде в Швейцарии

Школьники из Узбекистана взяли 2 золота на Международной химической олимпиаде в Швейцарии

Также у команды республики по одной серебряной и бронзовой медали. Согласно постановлению президента, победители и их педагоги получат денежное вознаграждение.

2023-07-25T17:07+0500

2023-07-25T17:07+0500

2023-07-25T17:19+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Школьники из Узбекистана завоевали 4 медали на Международной химической олимпиаде в Швейцарии. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова в своем Telegram-канале.В 55-й Международной химической олимпиаде, проходившей в Цюрихе с 16 по 25 июля, участвовали около 350 школьников из 90 стран мира.У узбекистанцев — 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.Победители:Золото - Азизбек Назаров, ученик специализированной школы имени Абу Али ибн Сино, и Абдуллох Махмудов, ученик 10-го класса 81-й школы Учтепинского района;Серебро – Хакимова Шахзода, ученица 11 класса специализированной школы имени Абу Али ибн Сино;Бронза – Сохибжон Дилмуродов, ученик 10-го класса президентской школы в Ташкенте.В соответствии с постановлением президента, обладатель золотой медали получает денежное вознаграждение в размере 500 БРВ (базовой расчетной величины) 165 млн сумов, а его учитель – 450 БРВ (148,5 млн сумов).За серебряную медаль победителю международной олимпиады полагается награда, равная 300 БРВ (99 млн сумов), а его учителю - 250 БРВ (82,5 млн сумов). За бронзу ученик будет награжден суммой в размере 200 БРВ (66 млн сумов), а его учитель — 150 БРВ (49,5 млн сумов).Ранее школьники из Узбекистана завоевали медали на олимпиаде в Японии.

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