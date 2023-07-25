https://uz.sputniknews.ru/20230725/vsu-ataka-korabl-sergey-kotov-chernoye-morye-37143851.html

ВСУ ночью пытались атаковать российский военный корабль в Черном море

ВСУ ночью пытались атаковать российский военный корабль в Черном море

Использовавшиеся в атаке безэкипажные катера уничтожены огнем российского корабля, пострадавших нет.

2023-07-25T13:40+0500

2023-07-25T13:40+0500

2023-07-25T13:40+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Минувшей ночью в Черном море ВСУ попытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" беспилотными катерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.На боевом судне пострадавших нет."Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет (небольшой военный корабль для сторожевой и патрульной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз) продолжает выполнять поставленные задачи.Ранее российские военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве.

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