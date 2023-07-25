https://uz.sputniknews.ru/20230725/vsu-ataka-korabl-sergey-kotov-chernoye-morye-37143851.html
ВСУ ночью пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
ВСУ ночью пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
Использовавшиеся в атаке безэкипажные катера уничтожены огнем российского корабля, пострадавших нет.
2023-07-25T13:40+0500
2023-07-25T13:40+0500
2023-07-25T13:40+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Минувшей ночью в Черном море ВСУ попытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" беспилотными катерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.На боевом судне пострадавших нет."Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет (небольшой военный корабль для сторожевой и патрульной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз) продолжает выполнять поставленные задачи.Ранее российские военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве.
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спецоперация россия минобороны рф черное море атака корабль в мире
спецоперация россия минобороны рф черное море атака корабль в мире
ВСУ ночью пытались атаковать российский военный корабль в Черном море
Использовавшиеся в атаке безэкипажные катера уничтожены огнем российского корабля, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
Минувшей ночью в Черном море ВСУ попытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" беспилотными катерами, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров", — уточнили в ведомстве.
На боевом судне пострадавших нет.
"Сергей Котов" контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет (небольшой военный корабль для сторожевой и патрульной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз) продолжает выполнять поставленные задачи.